Советы, которые помогут подобрать идеальный маникюр

Маникюр — украшение девушки, которое подчеркивает ее индивидуальность. Чтобы сделать идеальный маникюр, нужно не только придумать дизайн и подобрать цвет лака — нельзя забывать и про форму ногтей. «Лента.ру» побеседовала с опытным мастером ногтевого сервиса, чтобы выяснить, какие формы существуют и как выбрать форму ногтей, если не понятно, чего конкретно хочется.

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Какие бывают формы ногтей?

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Существует достаточно большое количество разнообразных форм ногтей, однако среди них выделяются три базовых формы, рассказывает в беседе с «Лентой.ру» мастер маникюра с семилетним стажем Полина Голошейкина.

Базовые формы ногтей:

квадрат;

овал;

миндаль.

Специалист объясняет, что эти три базовые формы могут стать основой для других — существует множество вариаций, которые достаточно сильно отличаются от «оригинала».

Базовые формы ногтей

Квадрат

Классический квадратный маникюр легко узнать по ровным линиям и четким прямым углам. «Если рассматривать классическую форму квадрата, в ее основе будут лежать прямые параллели, углы и перпендикуляр», — добавляет мастер маникюра Полина Голошейкина.

Квадрат считается идеальной формой ногтей для французского маникюра

Обратите внимание, что эта форма достаточно хрупкая — кончики ногтей могут обламываться при неаккуратных действиях. Поэтому лучше всего носить такую форму на ногтях средней длины — так они будут смотреться стильно и при этом не потеряют свою прочность.

Овал

«Ключевая особенность овала — мягкий анатомический переход из параллелей в округлую форму», — рассказывает Полина Голошейкина. Эта форма ногтей — одна из наиболее популярных, при этом она универсальна и достаточно проста в исполнении.

Овал может стать базой для других форм — длинным овальным ногтям легко придать новые очертания, поэтому они будут отличным «промежуточным» этапом.

Считается, что в процессе отращивания ногтей удобнее всего носить именно овальную форму

Миндаль

Миндаль — еще одна классическая форма маникюра, которая получила свое название из-за сходства с миндальным орехом. Миндалевидные ногти похожи на овальные, однако при этом кончик ногтя достаточно сильно, но плавно сужается, объясняет Полина Голошейкина. По ее словам, такая форма ногтей больше всего напоминает цветочный лепесток.

Миндалевидная форма ногтей пользуется популярностью у девушек с разными вкусами.

Для кого-то длинные «миндали» — это символ дерзости и бунта, а кто-то считает, что это мягкая романтичная форма для истинных леди.

Выигрышнее всего миндалевидная форма смотрится на длинных ногтях — идеальный эффект возникает, когда длина свободного края ногтя равна длине ногтевого ложа.

Другие формы

Мягкий квадрат

Как можно понять по названию, мягкий квадрат — производная форма от квадрата «классического». Здесь нет четких и прямых углов, их заменяют немного скошенные закругленные кончики — именно за счет этого форма ногтей «мягкий квадрат» гораздо практичнее в носке, чем обычный квадрат.

Из-за того, что у ногтей нет острых кончиков, они гораздо реже обламываются — такой маникюр подойдет практически любой девушке и будет хорошо смотреться при любой длине ногтевой пластины.

Мягкий квадрат — одна из универсальных форм ногтей. На ней выигрышно смотрятся любые сочетания цветов и дизайнов

Балерина

Такие ногти по форме напоминают пуанты балерины, благодаря чему и получили свое название. Эта форма — смесь миндальной и квадратной формы ногтя. Она начинается как миндаль — постепенно сужается к кончику ногтя. Однако вместо плавного закругления кончик ногтя делают квадратным — словно миндалевидный ноготь ровно срезали на конце.

Это достаточно практичная форма ногтя, которая при этом выглядит весьма экстравагантно — неслучайно форму ногтей «балерина» носят многие звезды, среди которых, например, Ким Кардашьян, Меган Фокс и Анастасия Ивлеева.

Стилеты

Это форма, которую возможно создать только на длинных ногтях — заостренные ногти должны сужаться в концу, чтобы сам кончик образовывал острый угол.

Длинные «стилеты» достаточно хрупкие — чтобы не повредить ногти при носке, следует дополнительно укреплять маникюр гелем или акрилом

Форма ногтей «стилет» выглядит очень дерзко и эксцентрично при любом цвете покрытия, а также максимально визуально удлиняет пальцы.

Какие еще формы ногтей существуют?

Круглая — простая форма для коротких ногтей, которую легко поддерживать самостоятельно. Сквоовал — переходная форма между квадратом и овалом, сверху выглядят, как овал, однако по бокам есть еле заметные уголки. Пайп — необычная форма для длинных ногтей, похожая на трубочки — ноготь сильно закругляется к краю. Липстик — длинные ногти со скошенным острым краем, которые по форме напоминают только что купленную губную помаду.

Три совета, которые помогут выбрать форму ногтей

Рассмотрите свою кутикулу

Полина Голошейкина рассказывает: «Проще всего посмотреть на зону кутикулы и боковые параллели ногтя — они и подскажут ту самую форму».

Как подобрать форму ногтей под кутикулу?

Квадратные кутикулы — на ногтях будет гармонично смотреться форма «квадрат» и ее производные; треугольные кутикулы — выгоднее всего будут смотреться заостренные ногти и формы, которые сужаются к концу ногтя; овальные кутикулы — подойдут все формы ногтей, но лучше всего будут смотреться овальные или миндалевидные.

Если форма кутикулы круглая, а боковые параллели ровные, то вы счастливый обладатель «универсальных» рук и, вероятнее всего, вам подойдет любая форма ногтей.

Обратите внимание на длину пальцев и ногтевой пластины

Людям с широкими и короткими пальцами, а также короткой ногтевой пластиной лучше всего подойдут «стилеты» или «миндаль» — такие формы визуально удлиняют ногтевую пластину и сами пальцы.

Обратите внимание, что людям с короткими пальцам стоит избегать квадратных ногтей.

Круглые ногти помогают сузить ногтевое ложе, а также хорошо смотрятся на коротких ногтях.

Учитывайте свою повседневную деятельность

Длинные ногти могут быть достаточно хрупкими, поэтому их нужно носить с осторожностью, предупреждает Полина Голошейкина:

«В лучшем случае вы просто сломаете хрупкий ноготь, а в худшем — его можно сорвать полностью и потом долго восстанавливать».

Если нужно часто работать за компьютером, лучше выбрать овальную или миндальную форму ногтей — с квадратом это делать гораздо менее удобно.

Чтобы ногти как можно дольше оставались прочными и красивыми, за ними следует правильно ухаживать. Полина Голошейкина считает, что ногти — украшение девушки, а не инструмент.

По словам специалиста, форму ногтя и покрытие нужно обновлять раз в три-четыре недели