Врач рассказала о рационе, предотвращающем тяжелые болезни глаз

Здоровое питание может оказать большую помощь в риске развития тяжелых болезней глаз, таких, например, как атрофия сетчатки. Об этом рассказала глазной хирург, врач-офтальмолог Центральной больницы Миддлсекса, Эвелин Менса. Слова эксперта приводит Mirror.

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Офтальмолог рекомендовала включить в повседневное меню зеленые овощи, в которых содержится много витаминов, необходимых для поддержания здоровья глаз.

Менса объяснила, что зеленый овощи (например, шпинат или капуста) богаты витамином К и лютеином. Лютеин же содержатся и в макуле, части сетчатки глаза, которая обрабатывает то, что человек видит прямо перед собой. Достаточное количество необходимых веществ, безусловно, положительно влияет на зрение, подчеркивает врач.

Также Менса отметила пользу для зрения витаминов А, Е и С, посоветовав обязательно добавить в ежедневный рацион минимум пять порций овощей и фруктов.