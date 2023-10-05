Клопы атаковали гостей Парижской недели моды

В разговоре с порталом TMZ специалист рассказал, что в парижских отелях сегодня есть большая вероятность прихватить с собой попутчиков в виде клопов.

Фредерикс настоятельно советует всем, кто еще не успел уехать из столицы Франции, проверить все свои вещи на наличие неприятных насекомых. И даже не так важно, что большинство участников показов проживали в дорогих отелях — клопы заполонили и люксы пятизвездочных гостиниц. Чтобы быть увереным, что в чемодане не окажется сюрприз, доктор советует постирать все вещи и высушить при очень высокой температуре, чтобы убить и самих паразитов, и их личинок.