Стилисты показали семь модных и необычных курток для холодной осени

Например, стоит обратить внимание на пэчворк – стёганые куртки. Причём можно выбрать не только однотонные модели, но и варианты с рисунком.

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В тренде также пушистые куртки, такие как бомбер-тедди. Также стоит присмотреться к удлинённым винтажным кожаным курткам. Они отлично впишутся в повседневные образы.

Есть куртки, похожие на кардиганы. Они напоминают твидовые жакеты. Стоит присмотреться к стёганой куртке из мягкой ткани.

«Воздушный» пуховик длиной до бёдер тоже трендовая вещь. Хорошо будет смотреться с платьем и массивными ботинками.