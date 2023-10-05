Стилисты показали семь модных и необычных курток для холодной осени
Например, стоит обратить внимание на пэчворк – стёганые куртки. Причём можно выбрать не только однотонные модели, но и варианты с рисунком.
В тренде также пушистые куртки, такие как бомбер-тедди. Также стоит присмотреться к удлинённым винтажным кожаным курткам. Они отлично впишутся в повседневные образы.
Есть куртки, похожие на кардиганы. Они напоминают твидовые жакеты. Стоит присмотреться к стёганой куртке из мягкой ткани.
«Воздушный» пуховик длиной до бёдер тоже трендовая вещь. Хорошо будет смотреться с платьем и массивными ботинками.
Шерстяная куртка-бомбер отлично подойдёт для холодной погоды.