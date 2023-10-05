Россиянам раскрыли правильный способ мытья окрашенных волос

Стилист и творческий партнер бренда L’Oréal Professionnel Алексей Нагорский раскрыл россиянам правильный способ мытья окрашенных волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

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По словам эксперта, после применения профессионального красителя необходимо включить в домашний уход специальные средства для поддержания стойкости цвета. При этом собеседник издания советует не мыть голову первые 48 часов после окрашивания.

Затем в первую неделю нужно использовать шампунь для окрашенных волос, а также термозащитные и несмываемые уходовые средства. Ко второй недели Нагорский рекомендует добавить в рутину маску, действие которой направлено на фиксацию тона, а третьей — пигментированные средства в виде оттеночных бальзамов.

В течение четвертой недели можно прибегнуть к питательным и увлажняющим продуктам, чередуя их со средствами для окрашенных прядей. Также специалист предлагает воспользоваться спреями для усиления сияния и маскировки седых и отросших волос.