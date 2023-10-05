В чем причина столь спокойного развода Родригеза. Мнение психолога

Поклонников удивляет столь спокойная реакция пары на расставание. Почему так произошло - объяснил специалист.

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Поклонники Тимура Родригеза в шоке – артист объявил о разрыве с женой, с которой прожил в браке шестнадцать лет. Супруги расстались без скандала и призвали фанатов не докучать вопросами о причинах разлада. Кажется, будто экс-избранники не переживают из-за происходящего. Так, в личном микроблоге Анна вопрошала, почему ей все сочувствуют, ведь никто не умер.

Пользователи Сети недоумевают, ведь многие привыкли к скандальным разводам, когда бывшие возлюбленные начинают выворачивать все то грязное белье, что накопилось за время совместной жизни. Объяснила причину столь спокойного расставания психолог Инна Мирная.