В чем причина столь спокойного развода Родригеза. Мнение психолога
Поклонников удивляет столь спокойная реакция пары на расставание. Почему так произошло - объяснил специалист.
Поклонники Тимура Родригеза в шоке – артист объявил о разрыве с женой, с которой прожил в браке шестнадцать лет. Супруги расстались без скандала и призвали фанатов не докучать вопросами о причинах разлада. Кажется, будто экс-избранники не переживают из-за происходящего. Так, в личном микроблоге Анна вопрошала, почему ей все сочувствуют, ведь никто не умер.
Пользователи Сети недоумевают, ведь многие привыкли к скандальным разводам, когда бывшие возлюбленные начинают выворачивать все то грязное белье, что накопилось за время совместной жизни. Объяснила причину столь спокойного расставания психолог Инна Мирная.
По словам специалиста, столь адекватная реакция бывших супругов на расставание кроется в том, что психологически они пережили разрыв гораздо раньше, чем объявили его. По мнению эксперта, определенное количество времени экс-избранники жили, как друзья или соседи. «О любовной привязки речи не идет», – заявила Мирная. Психолог считает, что Тимур и Анна расстались цивилизованно и экологично.