Что такое бьюти-голодание и кому оно необходимо

Еще несколько лет назад настоящим бьюти-трендом была десятиступенчатая система ухода, которую прославили кореянки.

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Но сейчас популярность набирает так называемый skin fasting — голодание для кожи.

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Слишком много ухода

Сколько средств стоят в вашей ванной или на косметическом столике? А сколькими из них вы пользуетесь ежевечерне? Некоторые косметологи считают, что излишнее усердие в уходе за лицом приводит к обратному эффекту. Дерма привыкает к постоянным подпиткам и отказывается сама поддерживать гидролипидный баланс, раньше времени снижает выработку коллагена и эластина.

Чтобы этого не происходило, японский эксперт Коко Хаяси в 2011 году предложила раз в полгода проводить бьюти-голодание. С диетой и вашим рационом оно никак не связано, ограничения коснутся только ухода за кожей.

В течение 7 дней на skin fasting необходимо отказаться от декоративной косметики. Утром можно умыться мягкой пенкой и нанести легкий крем, а вечером нельзя использовать ни одного бьюти-средства. Просто умойтесь водой и ложитесь спать.

Коко Хаяси уверяет, что такой подход позволит дерме наладить самостоятельную работу и перестать ждать следующей дозы полезных веществ из вне.

Полезен ли skin fasting?

Девушки, которые пробовали бьюти-голодание, уверяют, что за неделю их лицо стало более чистым, гладким, цвет лица улучшился. Но многие косметологи, не согласные с Хаяси, считают, что эффект может быть достигнут простым отказом от декоративной косметики на непродолжительное время.

Наша кожа ежедневно контактирует с негативными факторами окружающей среды: смог, пыль, грязь, солнце, перепады температур, повышенная влажность или сухость воздуха. Если использовать для умывания только воду, кожа не будет очищена и увлажнена в полной степени. Из-за этого на поверхности эпидермиса начнут скапливаться и размножаться болезнетворные микроорганизмы, приводящие к большому количеству воспалений, комедонов и сальному блеску. И эти проблемы будут касаться не только девушек с проблемной или жирной кожей.

Как сделать косметическое голодание максимально полезным?

Современные косметологи рекомендуют проводить skin fasting раз в полгода, но применять более мягкую технологию, чем завирусилась в социальных сетях. Раз в три-четыре месяца на 5-7 дней отказывайтесь от декоративной косметики и сводите к минимуму уходовые средства.