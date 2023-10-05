Почему люди с «ногами Барби» мечтают избавиться от этой особенности

У них природная аномалия развития стопы.

Суперуспешный фильм «Барби», не так давно вышедший на экраны, породил множество трендов. Среди них: стиль одежды, макияж, прически и даже походка. Если открыть соцсети и ввести хэштег «стопыБарби», выпадет много видео, где девушки повторяют знаменитую сцену из кино, в которой Марго Робби снимает сабо и идет на цыпочках. Участницы челленджа считают эту походку очень сексуальной и грациозной, задумываются, не начать ли так же двигаться в обычной жизни.

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Обладатели стоп, как у Барби (а людей с такой аномалией немало), готовы прокомментировать желание фанаток этого кино в неприличных выражениях. Они заявляют, что подобная «красота и грация» сильно ухудшает качество жизни. Почему же ноги куклы появляются у тех, кто сделан далеко не из пластика?

Что такое «ноги Барби»

«Ногами Барби» аномалию развития стопы стали называть на волне популярности фильма в народе. Среди специалистов же давно существует термин «полая стопа» или «ноги с высоким сводом стопы». С виду они очень напоминают стопы знаменитой куклы, которые не полностью касаются земли, имеют посередине форму арки. Причем она может быть различной высоты.

Ортопеды из медицинского центра в Кливленде говорят, что такой феномен встречается достаточно часто. С виду грациозные стопы доставляют своим хозяевам массу проблем. Поскольку ступни не полностью стоят на земле, вес тела при ходьбе распределяется неравномерно, возникает сильна нагрузка на подушечки и пятки, из-за чего может поменяться их структура.

Обладатели ног Барби после длительных забегов по делам часто страдают от сильных болей в ногах, их преследует подошвенный фасцит (прим. воспаление в области прикрепления большой связки на подошве стопы), который выражается тупой болью. При высоком своде стопы после активных променадов можно даже получить переломы плюсневых костей, что, по сведениям врачей, встречается часто.

Еще одной головной болью для тех, у кого ноги Барби, является подбор обуви. Ведь достать удачную пару — настоящее чудо. Ходить в ней можно лишь с ортопедическими стельками, сделанными специально под заказ. Ни о каких высоких каблуках здесь, конечно, и речи быть не может.

Почему у людей ноги, как у куклы

Высокий свод стопы — врожденная или приобретенная аномалия. В этом могут быть виноваты различные неврологические заболевания, травмы позвоночника, различные варианты церебрального паралича, полиомиелит, перенесенный в детстве, врожденная косолапость.

Но чаще всего аномалия развития стоп передается по наследству. Например, такие особенности были у папы, мамы, бабушки.

Можно ли это вылечить

Прежде всего врачи должны определить, с чем связана аномалия развития стопы. Для уточнения могут провести неврологические тесты, сделать МРТ или рентген, чтобы просканировать позвоночник.

Если заболеваний нет, врач может предложить консервативное лечение. Специалисты из клиники Intermountain Health говорят, что некоторые обладатели ног Барби могут всю жизнь прожить с такой особенностью и не ощущать неудобства. Если же полая стопа доставляет дискомфорт, значит, она недостаточно укреплена и растянута.

Поэтому специалисты подключают физиотерапию, в процессе которой работают над растяжкой стопы и укрепляют мышцы. Пациентам прописывают носить обувь исключительно с индивидуальными ортопедическими стельками.

Высокие стопы, которые ранее не доставляли дискомфорта, могут напомнить о своем существовании, если человек резко набрал или сбросил вес. Тогда врачи предложат убрать подобный дисбаланс с помощью специальной диеты, нацеленной на избавление лишних килограммов или набор необходимого веса.

Кому показана хирургическая операция

Избавится от стоп Барби, когда консервативное лечение не помогает, можно с помощью операции. Хирурги отмечают, что на практике существует три вида операций для устранения проблемы. В процессе двух из них кости и сухожилия перемещают, а потом сращивают. Это помогает восстановить нормальную подвижность стопы, снять напряжение. После нужно проходить реабилитацию и физиопроцедуры.