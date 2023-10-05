Тренер назвала способы победить осеннюю хандру и заставить себя пойти в зал

Фитнес-тренер Янина Колпакова назвала способы победить осеннюю хандру и заставить себя пойти в зал. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

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В первую очередь Колпакова посоветовала сменить тренировочную рутину. «Например, можно начать заниматься йогой или пилатесом, эти тренировки помогают расслабиться и улучшить настроение. Также можно попробовать новый вид спорта, например большой теннис или бокс», — сказала она.

Также эксперт рекомендовала найти себе компанию, потому что заниматься спортом с друзьями или близкими людьми гораздо веселее. «Вы сможете мотивировать и поддерживать друг друга во время тренировок», — объяснила она.

Кроме того, Колпакова напомнила о важности поддержания позитивного настроя. Она призвала не критиковать себя за то, что трудно заставить себя пойти в зал. «Похвалите себя за то, что вы делаете шаги к здоровому образу жизни», — предложила специалист.