Тренды осени 2023 по версии института цвета Pantone: как раскрасить свою жизнь

Каждый год институт цвета Pantone определяет основные тренды цветового дизайна, которые будут актуальны в следующем сезоне. Эксперты в сфере моды утверждают, что главные цвета осеннего сезона — это что-то новое, экстравагантное и выходящее за рамки привычного: это по-весеннему яркие оттенки, сочетающиеся с минималистической классикой.

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Базовые цвета, такие как бежевый, темно-синий, серый и коричневый, в этом году рекомендуют разбавлять яркими радостными оттенками. Причем важно, чтобы контрасты преобладали как в образе, так и в интерьере.

Согласно экспертам института цвета Pantone, главными оттенками осени стали:

Pantone 18-1750 Viva Magenta — главный цвет не только сезона, но и всего 2023 года. Это смесь малинового и красного оттенков, заряжающая энергией, яркостью и уверенностью. Это цвет борьбы, вызов серым осенним будням.

Pantone 17-1464 Red Orange — это теплый, общительный оранжевый тон, который одновременно спонтанный и уверенный в себе.

Pantone 19-1555 Red Dahlia — впечатляющий красный оттенок яркого цветка георгина.

Pantone 17-3934 Persian Jewel — это «благородный голубой» цвет, вдохновленный драгоценными камнями.

Pantone 13-0751 TCX High Visibility — ярко-желтый, солнечный цвет, выражающий теплоту и радость

Pantone 17-2624 Rose Violet — это соблазнительная, страстная фуксия.

Как грамотно использовать трендовые цвета в образе?

Использование ярких цветов требует осторожности и ответственного подхода. Чтобы не перегрузить образ, можно комбинировать яркие оттенки с нейтральными цветами или использовать их в виде акцентов. Одним из самых популярных образов сейчас является — базовые вещи в сочетании с контрастным ярким цветом. Например, классическая серая юбка в сочетании с ярко-оранжевым пуловером.

Эксперты в сфере моды считают, что на самом деле очень трудно и непривычно начинать носить яркие цвета, именно поэтому рекомендуется постепенно привыкать к ним, добавляя в гардероб сначала яркие аксессуары (сумки, сережки, ожерелья).

Люди часто опасаются негативной оценки со стороны окружающих, боятся поймать взгляды и привлечь внимание. Сначала может казаться, что яркие цвета в образе способны подчеркнуть недостатки фигуры, однако это не так: по статистике, мужчин больше всего привлекают женщины, которые носят одежду ярких зеленых, синих и красных оттенков, сочетая ее с базовой классикой.

Тренд сезона: тихий люкс и контрасты в моде и интерьере

Тренды в одежде легко переносятся и на дизайн квартир. Еще с давних времен было заведено, что женщины надевали роскошные платья на прием в богемные, украшенные золотом и орнаментами дома. Сейчас минималистичная мода распространилась и на дизайн интерьера.

В тренде 2023 года — стиль тихий люкс. Это концепция моды, которая подразумевает дорогие и качественные вещи, минималистичный дизайн и простые формы. Главной идеей этого стиля является создание элегантного и роскошного образа, который не выглядит так, словно на сборы потратили несколько часов, но при этом выглядит утонченно и изысканно.

Многие дизайнеры сейчас предлагают спокойные, пастельные гаммы для оформления домов и квартир. Тихий люкс гораздо интереснее привычного нам минимализма, так как основная идея — показать, что на создание уютного образа можно не тратить крупные суммы средств.

Для того чтобы создать утонченную, элегантную атмосферу дома, рекомендуется использовать натуральное дерево, холодный свет, избегать большого количества деталей золотого цвета. Может показаться, что для интерьера в этом году следует использовать только пастельные тона, однако важно делать яркие акценты на маленькие элементы декора: картины, вазы и текстиль.

Художница Kalina (Наталья Кальянова) считает, что в осеннюю и зимнюю пору важно напоминать себе о том, какой яркой и разнообразной может быть жизнь. Возвращаясь домой с работы в дождливый день в тусклую квартиру в серых вещах, настроение априори не может быть хорошим. Каждый человек должен не бояться рисковать, пробовать и экспериментировать с цветами в своем гардеробе и в интерьере.

Яркие акценты в виде элементов декора всегда привлекают внимание. Можно даже не делать ремонт, а лишь обыграть то, что уже привычно. Дизайнеры любят играть с цветами, добавляя в интерьер бирюзовые диваны, малиновые подушки, желтые коврики для того, чтобы создать по-летнему яркую атмосферу дома. Неспроста игривая фуксия в тренде уже не первый год!

Несколько советов от экспертов на осень 2023, чтобы быть в тренде:

Яркие цвета в одежде: комбинация фуксии и фиолетового уже популярна среди голливудских звезд.

Эксперименты:

желтые, оранжевые, лазурные аксессуары помогут разбавить базовый образ и научиться принимать себя.

Тихий люкс с контрастами:

во время ремонта осенью лучше всего выбирать пастельные тона, дополняя их яркими предметами декора.