Психолог Колмановский: на работе важно уметь за себя постоять

Выбор занятия по душе и умение заявить о своих желаниях и претензиях могут помочь преодолеть стресс на работе, считает психолог, директор центра психолого-социального консультирования "Наша жизнь" Александр Колмановский.

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Во многом факторы стресса на рабочем месте зависят от самореализации, отметил он в беседе с НСН. Самореализация позволяет человеку чувствовать, что он занимается по-настоящему своим делом. В этом случае человек будет просыпаться утром с удовольствием и остальные факторы стресса переносить спокойно, считает Колмановский. Если же что-то на работе не устраивает, человек должен уметь постоять за себя и иметь смелость поговорить с начальником, добавил психолог.

"Важно уметь за себя постоять в позитивном смысле – просто разговаривая по существу. Очень важно прислушиваться к себе, пытаться анализировать, почему мы боимся разговора с начальником, например. Может, вас в детстве родители ругали, и вы теперь боитесь заявить о себе", – пояснил он.