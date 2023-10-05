Как узнать, нужно вам на самом деле худеть или нет

Возможно, ваша фигура идеальна, а вы собираетесь избавиться от совсем не лишних килограммов.

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Несмотря на то, что западные маркетологи взялись продвигать plus size как норму, тех, кто хочет похудеть, от этого меньше не становиться. Во-первых, на волне бодипозитива чрезмерную полноту пытаются превратить в новый тренд, и это заставило девушек еще тщательнее следить за своим весом. Во-вторых, СМИ, соцсети не перестали говорить и писать про диеты и демонстрировать миру стандарты худобы. Но нужно ли вам подгонять себя под эти стандарты?

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Возможно, ваша фигура идеальна, а вы собрались худеть.

К чему может привести резкое похудение

Ким Кардашьян, подгоняя свою фигуру под платье Мэрилин Монро, похудела на 13 кг за месяц. Потом призналась, что во время диеты начала страдать от депрессии, а еще заметила на своем лице морщины. Бывшие «ангелы» Victoria’s Secret, которых при подготовке к шоу заставляли есть лишь три яблока в день и много тренироваться, рассказывали в интервью, что потеряли сон, чувствовали постоянную усталость, у них начались проблемы с восприятием своего тела. Некоторые даже получили расстройство пищевого поведения.

Резкое похудение всегда бьет по здоровью. Для врачей это аксиома. Эксперты не удивляются тому, что девушки, которые стремятся быстрее избавиться от ненавистных килограммов, могут получить целый букет заболеваний.

«В нашем организме все должно быть в балансе. Если резко снижаете калорийность, потребляете меньше белков и жиров, то получите удар по иммунитету. В организме начнет вырабатываться меньше жирорастворимых витаминов, например А, Д, снизится количество Т-лимфоцитов, отвечающих за иммунитет. Вы станете мишенью для различных вирусов», — говорит терапевт Алексей Петров.

В процессе похудения страдает не только иммунитет, но и кожа. Многие резко сокращают свой рацион, начинают потреблять меньше не только жиров, но и белковой пищи. А ведь белок является строительным кирпичиком для коллагена и эластина, которые отвечают за молодость, упругость и эластичность нашей кожи. Едите мало белковой пищи — получите морщины и брыли.

Нужно ли вам худеть

По словам врача, чтобы понять, нужно ли вам сбрасывать вес или нет, важно рассчитать индекс массы тела. Для этого понадобится ваш точный рост и вес. Не заблудится в математических подсчетах поможет специальный онлайн-калькулятор ИМТ, который покажет индекс, стоит вам вбить в строки параметры.

«Если цифра меньше 25 или равно 25, то вам стоит оставить себя в покое. Вес в норме. Если цифра выше 25, это говорит об избыточной массе тела» — поясняет Алексей.

Но не стоит сразу бросаться в омут с головой. Прежде, чем садиться на диету, стоит обойти специалистов. Возможно, лишний вес — это отголосок проблем с вашим здоровьем.