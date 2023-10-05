Блогерша показала лицо после посещения визажиста и возмутила зрителей

Блогерша Дина Дженкинс показала лицо после посещения визажиста и возмутила зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

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Девушка рассказала, что обратилась к профессионалу и заплатила за прическу и макияж 325 долларов (примерно 32 тысячи рублей). По ее словам, процедура длилась три часа, в течение которых клиентка пыталась скорректировать работу специалиста, однако не имела успеха. В результате тиктокерша продемонстрировала лицо крупным планом с неровными размазавшимися стрелками на веках, черными потеками на коже и яркими румянами.

«Он меня испачкал», — заявила Дженкинс.

Пользователи сети отреагировали на ситуацию в комментариях. «Тебе стоит злиться на того, кто тебе порекомендовал этого мастера», «Мастера наняли в тот же день?», «Это непростительно, его нужно выгнать из салона», — заявили юзеры.