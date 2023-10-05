Что не так с новым цветом волос Джоли

Развод с Брэдом Питтом, деление имущества и бизнеса, выяснение, кто будет воспитывать детей, кажется, уже позади. Джоли больше не названивает пассии бывшего мужа с целью предупредить ее о том, какой этот мужчина на самом деле. И не настраивает наследников против отца.

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Она полностью сосредоточилась на новом витке карьеры в своей жизни. Недавно Анджелина рассказала прессе, что открывает Atelier Joli. Это и пошивочный цех, в котором будут рождаться новые известные дизайнеры (причем творить будут под своими именами, а не под инициалами актрисы), и галерея, и кафе.

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Когда женщина открывает новую страницу в жизни и примеряет на себя иную роль, она меняет цвет волос. Что и сделала актриса. Теперь она блондинка. Но многим стилистам кардинальное преображение не очень понравилось.

Какой оттенок она выбрала

WomanHit.ru

Анджелине сделали классическое окрашивание омбре. Темные корни, а по длине золотисто-медовые пряди. Говорят, что с возрастом нужно перестать краситься в темный цвет. Чтобы выглядеть моложе, эксперты советуют делать трехмерное окрашивание, когда на темной основе стилист расставляет акценты с помощью более светлых оттенков. При правильном распределении таких бликов, можно, например, визуально убрать брыли, замаскировать морщины и даже поменять овал лица.

И вроде актрису покрасили по этой формуле, но что-то пошло не так. Потому что с этим цветом она превратилась в собственную тень.

Анджелина во многих интервью говорила, что блондинкой в фильмах становится с помощью париков. Она любит темные оттенки и не принимает себя с таким цветом волос.

Ближайшие роли Джоли не требует перекрашиваться в блонд. Похоже, с годами она поменяла свое отношение к этому оттенку. Но насколько оправдал себя эксперимент?

Почему новый образ актрисы вызывает вопросы

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Самое интересное, что самой актрисе, похоже, комфортно в этом образе. Она совсем не замечает дисгармонии, которое создает окрашивание. Западные СМИ тоже восхваляют новый цвет волос звезды. Но вот профессиональные стилисты с такими дифирамбами в корне не согласны.