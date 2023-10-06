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Как спрятать резинку в прическе: видео

Высокий хвост – это одна из самых практичных причесок. Но как сделать повседневный хвост более праздничным?

Чтобы сделать красивую и эстетичную прическу такого плана, нужно следовать нескольким простым правилам.

Для начала тщательно расчешите волосы, убедившись, что в них нет колтунов. Затем соберите волосы в хвост примерно на макушке и зафиксируйте резинкой.

Потом вытащите одну небольшую прядь и оберните ее несколько раз вокруг резинки. После того, как намотаете волосы, возьмите возьмите свободный кончик пряди и протащите ее через резинку.

Как сделать прическу с объемным хвостом

Об этом рассказал в своем видео блогер @Orlova_v12.

Ранее мы писали о том, как ухаживать за окрашенными волосами.

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