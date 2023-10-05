Рената Литвинова назвала любимые российские бренды

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер и сценарист Рената Литвинова назвала свои любимые российские бренды. Пост на эту тему она опубликовала в своем Telegram-канале, насчитывающем 95 тысяч подписчиков.

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Среди фаворитов знаменитость выделила марки 1811 Eighteen One One, 12 STOREEZ и Daniil Antsiferov. Телезвезда сопроводила свое высказывание серией снимков, на которых она позирует в вещах упомянутых дизайнеров. Так, на некоторых кадрах актриса запечатлена в верхней одежде, в том числе пальто, кожаном плаще и замшевой куртке, а на других — в прозрачной рубашке и платье облегающего кроя.