Хирургическая пластика груди перед операцией и после нее

Хирургическая пластика груди перед операцией и после нее
Какие варианты пластики груди существуют, как подготовиться к операции и то делать после, "Рамблеру" рассказал эксперт - пластический хирург Никита Молотков.
Пластическая хирургия груди была и продолжает оставаться одной из самых востребованных операций в сфере эстетической хирургии.Молотков Никита СергеевичПластический хирург сети клиник "Семейная"
К маммопластике относят огромный пул эстетических вмешательств в области молочных желез.
Среди них:
- Увеличение молочных желез при помощи имплантов
- Увеличение молочных желез при помощи собственной жировой ткани
- Подтяжка молочных желез
- Уменьшение молочных желез
- Коррекция ареол и сосков
- Комбинации вышеперечисленных методик и др.
Существует много источников, которые рассказывают о имплантах, самой операции, выборе разреза для установки импланта, но редко где можно найти информацию, как правильно подготовиться к операции или к чему готовиться после ее выполнения. Об этом и будет идти речь в данной статье.
Предоперационный период
С момента консультации и после выбора даты операции начинается предоперационный период. Готовиться к операции в области молочных желез я рекомендую начинать за 14 дней до даты оперативного вмешательства. Нужно сдать достаточно большой список предоперационных анализов, исследований и пройти консультацию терапевта, который в свою очередь примет решение о том, можно ли вам выполнять операцию, нет ли у вас противопоказаний.
За 1 день до операции и в сам день операции я прошу своих пациенток принимать душ только с антибактериальным мылом, а также важно не наносить крема, лосьоны и прочее на кожу в области груди. Обязательно снять все украшения и пирсинг перед операцией.
В день самого оперативного вмешательства пациентки госпитализируются в стационар, их осматривает анестезиолог и мы выполняем необходимое фотодокументирование и разметку.
Послеоперационный период
Сразу после операции пациентки попадают в палату пробуждения, где окончательно просыпаются и отходят от анестезии. Затем их переводят в собственную палату.
Уже через 3-4 часа после операции они могут садиться и вставать, ходить по палате. На следующий день я делаю перевязку, удаляю дренажи (если они были установлены во время операции) и выписываю пациенток домой. Редко, но бывает я оставляю девушек на вторые сутки в стационаре. Причиной этому может быть слабость после операции, сильные болевые ощущения, значительное количество отделяемого по дренажам и др. Но даже в этих ситуациях ко 2 суткам обычно все разрешается и выполняется выписка.
Затем мы встречаемся на 5-6 сутки после операции, где выполняется перевязка, а при необходимости и УЗИ молочных желез. Следующий осмотр на 14 сутки, где мы снимаем стрип-наклейки или кожный клей с послеоперационных рубцов. Последующие осмотры я провожу на 1,2,3,6,12 месяцев после операции.
Послеоперационные рекомендации и ограничения
- Одно из главных это ношение компрессионного белья в течение 4-5 недель после операции. Его необходимо носить 24 часа в сутки и разрешается снимать только для гигиенических процедур.
- Ходить в душ девушкам, которым я заклеил швы кожным клеем можно через 3 дня после операции. Если кожный клей не использовался, то полноценные водные процедуры разрешаются только после снятия стрип-наклеек и швов.
- На 3 недели исключаются все физические нагрузки, в том числе и занятия сексом. Спорт разрешается постепенно через 1 месяц после оперативного вмешательства. Если были установлены импланты, то в течение 4-5 месяцев после операции необходимо исключить физическую активность на мышцы плечевого пояса.
- В течение месяца после операции не рекомендуется посещать бани, сауны, бассейны, а также исключить из продуктов питания маринованное, жареное, копченое, соленое.
- Принимать алкоголь нельзя в течение 1 месяца после операции.
- Также после операции в течение 1-1,5 месяцев необходимо спать только на спине, затем разрешается спать на боку. Если были установлены импланты сон на животе возможен только через 4-5 месяцев после оперативного вмешательства.
- Уход за послеоперационными рубцами начинается после полного заживления где-то с 3-4 недели после операции. Я рекомендую использование силиконсодержащих средств (пластырей, гелей) до 4-5 месяцев после операции. Также важно скрывать до 6 месяцев послеоперационные рубцы от прямого попадания солнечных лучей и солярия.