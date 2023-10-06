Хирургическая пластика груди перед операцией и после нее

Какие варианты пластики груди существуют, как подготовиться к операции и то делать после, "Рамблеру" рассказал эксперт - пластический хирург Никита Молотков.

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Пластическая хирургия груди была и продолжает оставаться одной из самых востребованных операций в сфере эстетической хирургии. Молотков Никита Сергеевич Пластический хирург сети клиник "Семейная"

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К маммопластике относят огромный пул эстетических вмешательств в области молочных желез.

Среди них:

Увеличение молочных желез при помощи имплантов

Увеличение молочных желез при помощи собственной жировой ткани

Подтяжка молочных желез

Уменьшение молочных желез

Коррекция ареол и сосков

Комбинации вышеперечисленных методик и др.

Существует много источников, которые рассказывают о имплантах, самой операции, выборе разреза для установки импланта, но редко где можно найти информацию, как правильно подготовиться к операции или к чему готовиться после ее выполнения. Об этом и будет идти речь в данной статье.

Предоперационный период

С момента консультации и после выбора даты операции начинается предоперационный период. Готовиться к операции в области молочных желез я рекомендую начинать за 14 дней до даты оперативного вмешательства. Нужно сдать достаточно большой список предоперационных анализов, исследований и пройти консультацию терапевта, который в свою очередь примет решение о том, можно ли вам выполнять операцию, нет ли у вас противопоказаний.

За 1 день до операции и в сам день операции я прошу своих пациенток принимать душ только с антибактериальным мылом, а также важно не наносить крема, лосьоны и прочее на кожу в области груди. Обязательно снять все украшения и пирсинг перед операцией.

В день самого оперативного вмешательства пациентки госпитализируются в стационар, их осматривает анестезиолог и мы выполняем необходимое фотодокументирование и разметку.

Послеоперационный период

Сразу после операции пациентки попадают в палату пробуждения, где окончательно просыпаются и отходят от анестезии. Затем их переводят в собственную палату.

Уже через 3-4 часа после операции они могут садиться и вставать, ходить по палате. На следующий день я делаю перевязку, удаляю дренажи (если они были установлены во время операции) и выписываю пациенток домой. Редко, но бывает я оставляю девушек на вторые сутки в стационаре. Причиной этому может быть слабость после операции, сильные болевые ощущения, значительное количество отделяемого по дренажам и др. Но даже в этих ситуациях ко 2 суткам обычно все разрешается и выполняется выписка.

Затем мы встречаемся на 5-6 сутки после операции, где выполняется перевязка, а при необходимости и УЗИ молочных желез. Следующий осмотр на 14 сутки, где мы снимаем стрип-наклейки или кожный клей с послеоперационных рубцов. Последующие осмотры я провожу на 1,2,3,6,12 месяцев после операции.

Послеоперационные рекомендации и ограничения