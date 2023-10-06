5 актуальных причесок, которые будут в тренде весь следующий год

Предупреждаем сразу: лайфхаков из Тиктока не будет. Мы посмотрели показы коллекций весна-лето 2024 в Милане и заглянули в будущее. В следующем сезоне стилисты отдают предпочтение простым фактурам и формам, избегая сложносочиненных причесок. Предлагаем не ждать весны, а примерить тренды на себя уже сегодня.

© Super.ru

Ободок

Подзабытый аксессуар возвращается: как в самом простом исполнении в виде черной пружинки или узкой дуги, так и с необычным дополнением — вуалью. Во втором случае «гаджет» для ленивой укладки ассоциируется с образом невесты, во всяком случае, в белом цвете. Впрочем, темных вуалей мы увидели не меньше.

«Склеенные» пряди

Похоже, стилистам мало эффекта наэлектризованных волос — в этом сезоне прически стали еще более небрежными. Теперь можно расслабиться и не гнаться за объемом. Откровенно говоря, есть подозрения, что голову каждый день тоже можно не мыть. В тренде слипшиеся пряди-сосульки. И надо сказать, что-то в этом есть.

Пробор посередине

Прямой пробор в сочетании с открытыми ушами — простая прическа, которую на показах Недели моды в Милане мы видели не раз. В зависимости от фактуры укладка может тяготеть как к строгим, так и к расслабленным образам. Но без геометрической выверенности в любом случае никуда: четкие формы снова в моде.

Короткие стрижки

Экстремально короткие стрижки не требуют укладки как таковой. Полная противоположность объемным локонам определенно в тренде, по крайней мере на подиумах Милана. Заметим, что эксплуатация стрижек «под мальчика» не лишает моделей женственности, а лишь подчеркивает хрупкость образа.

Зачес назад