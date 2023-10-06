Что носить в холода вместо пуховика: 3 альтернативы от стилиста

Стилист Червова назвала искусственную шубу и куртку-авиатор заменой пуховику. Бабье лето, похоже, окончательно попрощалось с россиянами. Пришла пора прятать лёгкие курточки и тренчи в глубь шкафа и доставать что-то потеплее. Универсальной одеждой в холода считается пуховик. Но что если хочется чего-то другого? Что носить вместо пуховика, «Секрету фирмы» рассказала стилист Лена Червова.

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Пуховики — самая популярная и распространённая верхняя одежда зимой. Увы, как и многие универсальные вещи, используемые всеми и повсеместно, они обладают свойством надоедать, отметила Червова. Как же тогда одеться стильно и актуально, но чтобы при этом не мёрзнуть? Вот трендовые альтернативы пуховикам, которые будут актуальны в этом сезоне:

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Искусственная шуба

По словам Червовой, шубы из овчины очень тёплые, не такие объёмные и в то же время смотрятся максимально стильно и элегантно.

«Такая верхняя одежда актуальна вне времени — вы можете приобрести искусственную шубу в качестве базы и носить несколько сезонов подряд. Советую присмотреться к моделям прямого силуэта, силуэта халат и к укороченным вариантам», — сказала Червова.

Куртки-авиаторы

Это классная замена косухам, которая подойдёт в тёплый период холодного времени. Такие куртки актуальны сейчас и сочетаются с большей частью базовых вещей гардероба.

«Стоит выбирать модель, которая будет сидеть на вас достаточно свободно. В этом случае вы сможете надеть под куртку свитер, кардиган или даже жакет, чтобы точно не замёрзнуть», — посоветовала стилист.

Дублёнки

По функционалу они ничуть не уступают искусственным шубам, но при этом выглядят свежее и ещё не успели так приесться глазу, обратила внимание собеседница «Секрета».

«Я рекомендую выбирать модели в натуральных цветах: коричневом, молочном, рыжем или чёрном. Актуальнее всего смотрятся варианты дублёнок в длине миди, так как их можно обыграть с большим количеством одежды», — отметила Червова.

Когда выпадет первый снег

Первые порции арктического холода москвичи начали ощущать уже 5 октября. На выходных, по прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, будет ещё холоднее. 7 и 8 октября, а также в начале следующей недели (9–15 октября) температура будет смело опускаться к нулевым отметкам.

А там уже и снег не заставит себя долго ждать. Правда, красивого пушистого снегопада жители столицы пока не дождутся. Сначала придётся пережить период дождей с примесями мокрого снега.

Теперь точно пора доставать тёплую верхнюю одежду. А если вы ещё не успели подготовить её к сезону, самое время озаботиться этим.

Как правильно чистить верхнюю одежду дома

Сначала оцените, в каком состоянии ваша одежда дошла до осени. Возможно, каким-то вещам поможет только химчистка. Их лучше доверить профессионалам.

Если же вы решились стирать верхнюю одежду самостоятельно, вот несколько правил от эксперта компании SYNERGETIC Ольги Рыжковой: