Что носить в холода вместо пуховика: 3 альтернативы от стилиста
Стилист Червова назвала искусственную шубу и куртку-авиатор заменой пуховику. Бабье лето, похоже, окончательно попрощалось с россиянами. Пришла пора прятать лёгкие курточки и тренчи в глубь шкафа и доставать что-то потеплее. Универсальной одеждой в холода считается пуховик. Но что если хочется чего-то другого? Что носить вместо пуховика, «Секрету фирмы» рассказала стилист Лена Червова.
Пуховики — самая популярная и распространённая верхняя одежда зимой. Увы, как и многие универсальные вещи, используемые всеми и повсеместно, они обладают свойством надоедать, отметила Червова. Как же тогда одеться стильно и актуально, но чтобы при этом не мёрзнуть? Вот трендовые альтернативы пуховикам, которые будут актуальны в этом сезоне:
Искусственная шуба
По словам Червовой, шубы из овчины очень тёплые, не такие объёмные и в то же время смотрятся максимально стильно и элегантно.
«Такая верхняя одежда актуальна вне времени — вы можете приобрести искусственную шубу в качестве базы и носить несколько сезонов подряд. Советую присмотреться к моделям прямого силуэта, силуэта халат и к укороченным вариантам», — сказала Червова.
Куртки-авиаторы
Это классная замена косухам, которая подойдёт в тёплый период холодного времени. Такие куртки актуальны сейчас и сочетаются с большей частью базовых вещей гардероба.
«Стоит выбирать модель, которая будет сидеть на вас достаточно свободно. В этом случае вы сможете надеть под куртку свитер, кардиган или даже жакет, чтобы точно не замёрзнуть», — посоветовала стилист.
Дублёнки
По функционалу они ничуть не уступают искусственным шубам, но при этом выглядят свежее и ещё не успели так приесться глазу, обратила внимание собеседница «Секрета».
«Я рекомендую выбирать модели в натуральных цветах: коричневом, молочном, рыжем или чёрном. Актуальнее всего смотрятся варианты дублёнок в длине миди, так как их можно обыграть с большим количеством одежды», — отметила Червова.
Когда выпадет первый снег
Первые порции арктического холода москвичи начали ощущать уже 5 октября. На выходных, по прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, будет ещё холоднее. 7 и 8 октября, а также в начале следующей недели (9–15 октября) температура будет смело опускаться к нулевым отметкам.
А там уже и снег не заставит себя долго ждать. Правда, красивого пушистого снегопада жители столицы пока не дождутся. Сначала придётся пережить период дождей с примесями мокрого снега.
Теперь точно пора доставать тёплую верхнюю одежду. А если вы ещё не успели подготовить её к сезону, самое время озаботиться этим.
Как правильно чистить верхнюю одежду дома
Сначала оцените, в каком состоянии ваша одежда дошла до осени. Возможно, каким-то вещам поможет только химчистка. Их лучше доверить профессионалам.
Если же вы решились стирать верхнюю одежду самостоятельно, вот несколько правил от эксперта компании SYNERGETIC Ольги Рыжковой:
- перед стиркой обработайте пятна жидким пятновыводителем с триггером;
- прежде чем положить вещь в стиральную машинку, застегните все пуговицы и молнии;
- верхнюю одежду стирайте только жидкими средствами на режиме длительностью не менее 60 минут;
- пуховик или куртку с наполнителем — пухом, пером или холофайбером — лучше стирать, не добавляя в барабан теннисные мячики;
- после стирки сушите верхнюю одежду в горизонтальном положении, чтобы она не потеряла свою форму и не деформировалась;
- перед сушкой расстегните все пуговицы и молнии;
- пока куртка сохнет, периодически переворачивайте её разными сторонами и обязательно дайте ей просохнуть с изнаночной стороны;
- тщательно просушив пуховик, вручную разбейте комочки наполнителя, равномерно распределив их по куртке.