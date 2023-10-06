5 вещей, которые стоит знать о показе Valentino сезона весна-лето 2024

Пьерпаоло Пиччоли из Valentino поразмышлял над итальянскими спорами во время месяца моды. Что же ему удалось сказать, невзирая на то, что обычно он избегает политических заявлений?

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Представляем пять выводов из коллекции весна-лето 2024.

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FKA Twigs выступила на показе

Не успела первая модель войти в большой зал «Высшей национальной школы изящных искусств», как FKA Twigs и её танцоры уже задали тон на показе Valentino. Одетые в купальники в тон коже, они исполнили физическую хореографию, в которой нашлось выражение множеству эмоций — от сильных до чувственных и нежных. Открывая показ, Кайя Гербер надела творение, отражающее те же симбиозы: мини-платье, созданное из полностью белых элементов орнаментальной ткани, вышитых друг на друге, как лепнина на барочных потолках. Обрамляя и открывая кожу, оно играло с восприятием экспозиции, создавая напряжение между изысканной, почти интерьерной нарядностью и аскетичным девичьим изяществом. Как и положено в мире Пьерпаоло Пиччоли, он созрел для анализа!

Это была рефлексия на недавние политические комментарии

«Этим летом в Италии произошло ужасное насилие. И реакцией правительства стало заявление о том, что девушки должны быть осторожны в выборе одежды, чтобы не провоцировать реакцию. Это большой шаг назад. Настоящий феминизм сегодня — это предоставление женщинам свободы: быть обнажёнными, обнажать своё тело... не быть кем-то другим», — сказал Пиччоли в превью, ссылаясь на случаи изнасилования, которые обсуждали в новостях.

Партнёрша правого премьер-министра Италии Джорджия Мелони, которая сама выступает против женских квот в парламенте и на предприятиях, предположила, что женщины могут избежать изнасилования, если не будут напиваться во время свиданий. Реакционные волны, захлестнувшие итальянскую политику, вызывают у Пиччоли раздражение не только как у главы модного дома, исторически ориентированного на женщин, но и как у отца двух дочерей, в том числе девушки-подростка.

Речь шла о лёгкости и непринуждённости

«Я не верю в эти представления о женщине как об умной, сексуальной и романтичной. Феминизм — это праздник женской свободы», — сказал Пиччоли.

Он выразил это в коллекции, основанной на новой технике мулине, которую он назвал altorilievo, что означает «высокий рельеф». Лёгкий пошив был выполнен из тканей, напоминающих сорочку, платья длиной до пола имели непринуждённый вид футболки, а джинсовые брюки, которые Пиччоли возвёл на пьедестал на июльском показе высокой моды, добавили свой уровень непринуждённости и придали облику фактор крутости. Некоторые из них были искусно расшиты.

«Возможно, это самая откровенная коллекция, которую я когда-либо делал. Она посвящена телу и наготе, но без всяких клише сексуальности», — поделился директор.

Коллекция продолжила тон, заданный июльским показом Haute Couture

Эта коллекция стала продолжением высокой ноты июльской коллекции высокой моды от Пиччоли. Это было похоже на возвращение к более очищенному Valentino, который вызывал в памяти дух самых шедевральных кутюрных коллекций, но с привнесением свежести, которая ощущалась как присущая римлянам непринуждённость. В сезоне, который не отличался особой политической активностью дизайнеров, что удивительно для индустрии, основанной на свободе выбора и самовыражения, его откровенность была глотком свежего воздуха. Итальянцы — выходцы из католической культуры с идеей первородного греха «ты должен закрывать себя». Но настоящая добродетель заключается в том, чтобы быть свободным и делать свой выбор. Не обязательно выглядеть по-другому, чтобы выглядеть серьёзно. Отвечая на вопрос, почему, по его мнению, дизайнеры не участвуют в политических дебатах, Пиччоли пожал плечами.

«Может быть, они боятся не продать ещё одну сумочку?», — высказался дизайнер.

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