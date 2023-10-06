5 вещей, которые стоит знать о показе Valentino сезона весна-лето 2024
Пьерпаоло Пиччоли из Valentino поразмышлял над итальянскими спорами во время месяца моды. Что же ему удалось сказать, невзирая на то, что обычно он избегает политических заявлений?
Представляем пять выводов из коллекции весна-лето 2024.
FKA Twigs выступила на показе
Не успела первая модель войти в большой зал «Высшей национальной школы изящных искусств», как FKA Twigs и её танцоры уже задали тон на показе Valentino. Одетые в купальники в тон коже, они исполнили физическую хореографию, в которой нашлось выражение множеству эмоций — от сильных до чувственных и нежных. Открывая показ, Кайя Гербер надела творение, отражающее те же симбиозы: мини-платье, созданное из полностью белых элементов орнаментальной ткани, вышитых друг на друге, как лепнина на барочных потолках. Обрамляя и открывая кожу, оно играло с восприятием экспозиции, создавая напряжение между изысканной, почти интерьерной нарядностью и аскетичным девичьим изяществом. Как и положено в мире Пьерпаоло Пиччоли, он созрел для анализа!
Это была рефлексия на недавние политические комментарии
«Этим летом в Италии произошло ужасное насилие. И реакцией правительства стало заявление о том, что девушки должны быть осторожны в выборе одежды, чтобы не провоцировать реакцию. Это большой шаг назад. Настоящий феминизм сегодня — это предоставление женщинам свободы: быть обнажёнными, обнажать своё тело... не быть кем-то другим», — сказал Пиччоли в превью, ссылаясь на случаи изнасилования, которые обсуждали в новостях.
Партнёрша правого премьер-министра Италии Джорджия Мелони, которая сама выступает против женских квот в парламенте и на предприятиях, предположила, что женщины могут избежать изнасилования, если не будут напиваться во время свиданий. Реакционные волны, захлестнувшие итальянскую политику, вызывают у Пиччоли раздражение не только как у главы модного дома, исторически ориентированного на женщин, но и как у отца двух дочерей, в том числе девушки-подростка.
Речь шла о лёгкости и непринуждённости
«Я не верю в эти представления о женщине как об умной, сексуальной и романтичной. Феминизм — это праздник женской свободы», — сказал Пиччоли.
Он выразил это в коллекции, основанной на новой технике мулине, которую он назвал altorilievo, что означает «высокий рельеф». Лёгкий пошив был выполнен из тканей, напоминающих сорочку, платья длиной до пола имели непринуждённый вид футболки, а джинсовые брюки, которые Пиччоли возвёл на пьедестал на июльском показе высокой моды, добавили свой уровень непринуждённости и придали облику фактор крутости. Некоторые из них были искусно расшиты.
«Возможно, это самая откровенная коллекция, которую я когда-либо делал. Она посвящена телу и наготе, но без всяких клише сексуальности», — поделился директор.
Коллекция продолжила тон, заданный июльским показом Haute Couture
Эта коллекция стала продолжением высокой ноты июльской коллекции высокой моды от Пиччоли. Это было похоже на возвращение к более очищенному Valentino, который вызывал в памяти дух самых шедевральных кутюрных коллекций, но с привнесением свежести, которая ощущалась как присущая римлянам непринуждённость. В сезоне, который не отличался особой политической активностью дизайнеров, что удивительно для индустрии, основанной на свободе выбора и самовыражения, его откровенность была глотком свежего воздуха. Итальянцы — выходцы из католической культуры с идеей первородного греха «ты должен закрывать себя». Но настоящая добродетель заключается в том, чтобы быть свободным и делать свой выбор. Не обязательно выглядеть по-другому, чтобы выглядеть серьёзно. Отвечая на вопрос, почему, по его мнению, дизайнеры не участвуют в политических дебатах, Пиччоли пожал плечами.
«Может быть, они боятся не продать ещё одну сумочку?», — высказался дизайнер.
Органические аксессуары и Шер в первом ряду
Пьерпаолло решил подчеркнуть диалог между свободой и дресс-кодом. Он дополнял вечерние образы туфлями на низком каблуке или прагматичными, но элегантными сандалиями на плоской подошве, которые позволяют свободно двигаться. Сумки играли с идеей адаптации их формы к контурам тела, подчеркивая физические нотки, наполнившие «Высшую национальную школу изящных искусств» в немалой степени благодаря FKA Twigs. После напряжённого хореографического дебюта она исполнила эмоциональный вокальный номер, который вызвал одобрительные взгляды Шер с первого ряда. Да, и мы остались в восторге!