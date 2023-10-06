Названы создающие дорогой образ модели кроссовок

По словам специалистки, придать статусность внешнему виду способны фасоны в стиле спорт-шик с высокой массивной подошвой, которая зрительно удлиняет ноги. В то же время она внесла в список варианты с теннисным силуэтом, отличающиеся минималистичным дизайном, четкими линиями и нейтральными цветами.