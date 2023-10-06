Названы создающие дорогой образ модели кроссовок
Стилист и эксперт магазина одежды Nonconform Анастасия Хохлова назвала россиянам создающие дорогой образ модели кроссовок. Ее комментарий публикует «Экспресс-газета».
По словам специалистки, придать статусность внешнему виду способны фасоны в стиле спорт-шик с высокой массивной подошвой, которая зрительно удлиняет ноги. В то же время она внесла в список варианты с теннисным силуэтом, отличающиеся минималистичным дизайном, четкими линиями и нейтральными цветами.
Кроме того, в перечень вошли монохромные кроссовки с прямой подошвой без выделяющихся деталей. При этом в качестве яркой альтернативы последним эксперт посоветовала выбирать изделия с высоким голенищем, окрашенные в несколько насыщенных оттенков.
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