Почему из-за мобильного телефона мы стареем быстрее

Можете представить себя без сотового телефона? Стоит забыть его дома, как все равно в сумке ощущаешь фантомные вибрации звонящего гаджета. Телефон уже стал фактически частью нашего тела, мы там постоянно: неотрывно сидим в соцсетях по дороге на работу, читаем новости, книги, отвечаем на письма по работе и даже заводим виртуальные романы.

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Косметологи говорят, что мобильный телефон, который стал нам таким родным, опаснее для нашей кожи, чем солнце, которое принято обвинять во всех грехах и преждевременном старении. Хотя именно гаджет является главным виновником появления морщин и брылей.

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От мобильного мы отказаться не можем, будем честными, мы к нему привязаны, в том числе, по работе. Как же защититься от негативного влияния гаджета, если нет возможности проводить цифровой детокс?

Чем опасен мобильный телефон

Постоянное общение с мобильным телефоном равно принимать солнечные ванны без SPF на пляже где-то часов в 12. Дело в том, что у гаджета есть так называемое HEV-излучение или синий спектр света. Он гораздо мощнее воздействует на кожу, чем УФ-лучи.

Синий спектр света снижает синтез коллагена, гиалуроновой кислоты в клетках кожи, из-за чего она становится менее эластичной, упругой, теряет тонус, ценную влагу, питательные вещества, иммунитет. В итоге лицо начинает «украшать» мелкая сеточка морщин.

Специалисты утверждают, что HEV-лучи влияют и на кожу вокруг глаз, стимулируют работу свободных радикалов, окислительный стресс, а это приводит не только к появлению морщин, но и темных кругов. Так что, не только из-за недосыпа с утра можно проснуться с «эффектом панды».

Есть еще один момент. Когда мы сидим в телефоне, то резко опускаем голову вниз. Такая поза ухудшает лимфоток и микроциркуляцию крови, питание клеток кожи, из-за чего могут возникнуть брыли.

Как защититься от мобильного телефона

Можно подумать, что сотовый телефон — такое же зло, как радиация. Поэтому нужно срочно закупать защитный костюм и пользоваться мобильником только в таком облачении.

Однако, не все так страшно: спастись от негативного влияния HEV-лучей можно, грамотно общаясь с гаджетом, а также с помощью ухода за кожей вообще не общаться с гаджетом перед сном, не кладите его рядом с собой, когда спите.

Эксперты говорят, что телефоном безопасно пользоваться беспрерывно не более двух часов, потом нужно сделать перерыв. А в выходные в идеале важно устроить цифровой детокс. Кто готов поучаствовать в таком челлендже?