Как одеться на собеседование, чтобы точно взяли на работу

Эксперт Милюкова: для собеседования идеально подойдёт серый цвет. По словам специалистки, одежда всегда должна быть опрятной, аккуратной и неброской, без люрекса, страз или контрастных вставок. А вот цвет зависит от должности, на которую претендует соискатель, и впечатления, которое хочется произвести на будущих работодателей.

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Как выбрать цвет одежды для собеседования? По словам эксперта отдела обучения и развития специализированного центра занятости «Моя карьера» Инны Милюковой, самый безопасный и беспроигрышный цвет — серый. Он умеренный и стильный, идёт почти всем, выглядит достойно, подчёркивает профессионализм, исполнительность и готовность работать в команде. А ещё он не слишком мрачный, пишет РИАМО.

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Если хочется на должность повыше, руководителя, то лучше выбирать синий цвет, но тёмный, а не королевский или электрик. Такой спокойный глубокий цвет намекнёт на интеллект, экспертность и лидерские качества.

Фиолетовый указывает на креативность, оригинальность и уверенность в себе, но с ним нужно быть аккуратнее и не перегружать картинку, иначе цвет начнёт утомлять.

Зелёный вызывает ощущение достоинства и респектабельности, но не каждый, а тёмно-изумрудный. Светлые оттенки же довольно спорные и мало кому идут.

Оранжевый, жёлтый и красный быстро надоедают и вызывают раздражение. А красные ещё и ассоциируется с возбуждением, что не очень уместно в офисе.

Одежду лучше всегда выбирать по размеру, чтобы ничего не натягивалось и не висело. Все должно быть аккуратным и ухоженным. Перед собеседованием обязательно нужно помыть голову, девушкам — сделать неброский маникюр светлых оттенков. Парфюм лучше выбрать лёгкий, чтобы не душил окружающих.

Но одежда на собеседовании ещё не всё. Нужно грамотно себя презентовать и понравиться представителям компании. Как не провалиться на встрече?

Нужно подготовить план с рассказом о себе. В нём должна быть информация о профессиональном опыте, о преимуществах и достижениях (с примерами), о причинах, почему хочется работать именно в этой компании, и о личных увлечениях.