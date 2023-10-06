Секреты японского долголетия

В Японии проживает порядка 85 тысяч долгожителей, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения за 2023 год.

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И с каждым годом их количество только увеличивается. “Рамблер” решил выяснить, какими секретами владеют японцы, чтобы дожить до глубокой старости.

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Питание

В Японии не принято объедаться. Японцы садятся есть только тогда, когда действительно ощущают чувство голода. Едят они небольшими порциями, стараясь не перегружать органы пищеварения. Японцы практически полностью исключают сахар из рациона, едят много клетчатки и регулярно пьют минимум воды, необходимый для взрослого человека. В Японии также популярен чай с жасмином, который богат антиоксидантами, замедляющими процесс старения и укрепляющими иммунитет.

Жизненная философия

Главная жизненная цель японцев – найти дело по душе. Чтобы совершенствоваться духовно, необходимо постоянно оттачивать уже имеющиеся навыки и приобретать новые умения. Для японцев жизнь не имеет смысла без поиска радости и помощи другим. Такая жизненная философия помогает долгожителям быть в гармонии с собой. Говорят, что после обнаружения любимого занятия, человек испытывает счастье, которое приводит к желанию жить дальше.

Медицинское обслуживание

Конечно не стоит сбрасывать со счетов уровень медицины в Японии. Каждый гражданин может воспользоваться высококвалифицированной помощью с применением новейшего оборудования. Однако главное здесь то, как японцы относятся к своему здоровью. Они регулярно посещают медучреждения, даже если ни на что не жалуются. Самолечением японцы не занимаются и следуют всем предписаниям врачей.

Самый старый человек Японии поделился своим секретом долголетия

Вышеперечисленные факторы сильно влияют на количество прожитых лет. И пример тому – жизнь самого старого человека на планете – японки Кейны Танаке. В январе 2023 года ей исполнился 121 год.