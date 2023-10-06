Хирург предположил, почему изменилась внешность Витаса

Артиста перестали узнавать даже поклонники.

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Каждый артист так или иначе экспериментирует с образом, однако Витаса буквально перестали узнавать поклонники. Многие считают, что артист слишком сильно увлекся косметическими процедурами, и с этим мнением согласен и пластический хирург Александр Вдовин.

В разговоре с порталом «Страсти» специалист сказал следующее: «Судя по состоянию кожи и вышеперечисленным процедурам, он частый гость у косметолога: прибегает не только к инъекционным, но и аппаратным методикам».

Также хирург отметил, что артист уж слишком налег на ботокс. Александр полагает, что не обошлось и без филлеров на основе гиалуроновой кислоты.

После тщательного изучения фото Витаса разных лет, Вдовин пришел к выводу, что певцу если и нужна некоторая коррекция, то одним ботоксом и уколами тут не обойтись.

Эксперт выразил мнение, что Витасу стоит задуматься над подтяжкой лба, чтобы снизить нависание верхнего века, тогда артист сможет получить более открытый взгляд без блефаропластики. Жировые отложения в нижней трети лица можно подкорректировать удалением комков Биша.

При особой необходимости, певец может посоветоваться со своим хирургом насчет височного лифтинга.