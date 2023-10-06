Забиться или забить: советы для решившихся на первую татуировку

Решение сделать тату обычно дается нелегко – все-таки этот рисунок останется с нами до конца жизни.

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«ФедералПресс» собрал в инструкции все, что нужно знать перед тем, как бить первую в жизни татуировку.

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Как выбрать место

Обычно специалисты не рекомендуют выбирать ладони и места сгиба пальцев для нанесения рисунков. В этих областях пигмент часто не приживается, что приводит к выцветанию татуировки. Существует риск, что понадобится несколько сеансов, но даже в этом случае ни один мастер не может дать гарантии, что пигмент останется на месте.

Хорошими местами для первой тату считаются плечо, внешняя часть локтя, голень или нижняя часть спины. Немного болезненнее будет на лопатках и внешней части бедра. При этом бить тату на коленях, локтях, ребрах, шее и позвоночнике больно даже опытным клиентам. Конечно, степень боли – параметр индивидуальный: кто-то может терпеть даже нанесение татуировки на голове, в то время как для других ощущения на плече станут невыносимыми. Но такое происходит редко. Больно ли бить тату

Нанесение тату можно сравнить с ощущениями от царапин на коже или укусами пчел, которые не так болезненны, как в реальности, но зато многочисленны. Если бить близко к кости, может возникнуть ощущение зуда, подобное ощущениям от ссадины на коленке, а после окончания процедуры в течение нескольких дней в месте нанесения может возникать жжение. Некоторые люди во время сеанса чувствуют щекотку, и это тоже нормально.

Сколько длится сеанс

Каждый мастер работает в своем индивидуальном ритме, и скорость работы не всегда является показателем профессионализма. Если клиент испытывает боль или дискомфорт во время процесса нанесения татуировки, татуировщик будет делать перерывы на отдых. Время, затраченное на создание татуировки, зависит от ее сложности и размера. Например, портрет в стиле «реализм» на предплечье может потребовать нескольких сеансов по 5–6 часов каждый, а небольшой рисунок размером 7 на 7 сантиметров выполняется в среднем за 2–3 часа. Но, как правило, чем больше эскиз, тем длиннее сеанс.

Когда лучше делать тату

Мастера не советуют делать татуировки в жаркое время года. Свежая тату – это открытая рана, нужно избегать попадания в нее пота, пыли и инфекций. Кроме того, после нанесения рисунок выглядит красиво только первые 2–3 дня. После этого на нем образуется корка, которая выглядит не очень привлекательно в течение пары недель. Солнечные лучи также вредны для татуировок, как свежих, так и старых. Лучшее время для первой татуировки – весна и осень. Зимой тоже можно бить, но из-за многослойной одежды и трения заживление может занять больше времени. Также рекомендуется женщинам не назначать сеанс на время менструации, так как процесс может быть более болезненным. Во время беременности и грудного вскармливания выше вероятность аллергических реакций на краску.

Как выбрать мастера и эскиз

При выборе татуировщика лучше полагаться на отзывы и впечатления других клиентов, которые можно найти на специальных площадках и в соцсетях. Обязательно проконсультируйтесь с друзьями, у которых уже есть татуировки, и попросите их совета. Также важно узнать у мастера, используются ли одноразовые иглы и расходные материалы. Это кажется очевидным, но не каждый догадается задать такой вопрос. Особое внимание следует уделить изучению портфолио и фотографий готовых работ. Важно, чтобы пропорции и линии были четкими.

Обратите внимание на наличие теней и полутеней, сочетание цветов и яркость рисунка. Хороший мастер может работать как на дому, так и в студии, но студийные специалисты чаще являются высококлассными. Перед сеансом стоит прийти на консультацию, чтобы мастер дал рекомендации по выбору рисунка и места нанесения. Лучше заказать эскиз у будущего мастера, но это может потребовать дополнительных затрат. В соцсетях существует множество тематических групп с тысячами эскизов, там придется искать долго, но вы, вероятно, найдете подходящий рисунок или несколько референсов для вашего тату.

Что нельзя делать перед сеансом: употреблять алкоголь; загорать; принимать лекарства, разжижающие кровь (например, аспирин); пить кофе – кофеин возбуждает нервную систему; заболевать – отложите сеанс, если у вас температура или симптомы ОРВИ.

Как ухаживать за тату

Как правило, после завершения сеанса мастер наносит заживляющую мазь и оборачивает место нанесения прозрачной пленкой. Когда и как ее снимать, вам скажет сам татуировщик (есть разные разновидности пленок). После снятия обычно советуют нанести заживляющую мазь (Пантенол или Бепантен).

Первые три дня промывать мягким мылом и мазать татуировку нужно 4–5 раз в сутки. Может начаться зуд, его нужно потерпеть и не чесать тату. На 4–14-й день начнет образовываться корочка. Периодически увлажнять татуировку надо до полного заживления.