Волшебная линия: интересные факты о подводке для век

Без этого средства едва ли возможен полноценный макияж глаз, однако в разное время подводку использовали по-разному. Расскажем об этом.

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Всего один лёгкий штрих подводки для глаз делает взгляд более глубоким и выразительным, без усилий придаёт драматизма, нежности или загадочности образу...

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Подводка стала неотъемлемой частью женской косметички ещё в первой половине прошлого века, и до сих пор она не теряет актуальность. В 2023 году этому волшебному средству, всего за миг приумножающему женскую красоту, исполнилось 100 лет. За целый век отношение модниц к этому средству изменилось не единожды.А первыми о подводке узнали... египтяне. Священным животным в Египте считается кошка, поэтому люди стремились быть похожими на почитаемых ими зверей и рисовали замысловатые узоры на веках, благодаря чему глаза приобретали миндалевидную форму. Основным красящим веществом в то время была малахитовая пудра.

Вдохновившись образами египтян, девушки всего мира стали подчёркивать свои глаза. Это и стало отправной точкой в начале производства подводки для век.

В 20-е годы прошлого столетия было модно наносить чёрную подводку на нижнее веко толстым слоем — так образ получался более драматичным. Подобным образом подводили глаза даже те девушки, которые не могли позволить себе покупку косметического средства — подводку они делали самостоятельно из угля.

1930-е ознаменовались более натуральными макияжными трендами — подводку использовали редко. Главными бьюти-средствами были тушь для ресниц и алая помада.

Подводка вновь становится востребованной только в 50-е годы — в этот период женщины обводят ею глаза, благодаря чему взгляд становится распахнутым и томным. Этот приём придаёт образу некоторую кошачесть. Подводка становится цветной — теперь она не только чёрная, но и фиолетовая, синяя, зелёная, коричневая... Тренд на яркость и цвет сохраняется и в течение следующего десятилетия.

И только в лихие 90-е цвет сменяет чернота и небрежность — тёмная подводка считается самой стильной, а наиболее популярными становятся кремовые текстуры — такую подводку легко размазать — в бьюти-среду широким шагом вошёл тренд на нарочитую небрежность в макияже. К тому же, была распространена тенденция "чем толще линия подводки, тем круче".