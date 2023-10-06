Блогерша раскрыла дешевое средство для борьбы с облысением

Блогерша Кирти, более известная в соцсетях по никнейму @kirtitewani, раскрыла дешевое средство для борьбы с облысением. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

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В начале видео инфлюэнсерша разделила свои волосы на несколько прядей и на каждую нанесла маску, изготовленную самостоятельно из алоэ и масла. После этого она посоветовала ее выдержать 20-30 минут и смыть. По ее словам, волосы не только перестанут выпадать, но и станут более сильными и блестящими.

«Это дешево, доступно, и вы можете сделать такую маску сами. Я купила палочку алоэ вера в продуктовом магазине и думаю отказаться от кондиционера», — заявила женщина.