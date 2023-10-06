Российский врач рассказал о последствиях отказа от бюстгальтера

Российский онколог-маммолог Юрий Савенко рассказал о последствиях отказа от бюстгальтера. Его комментарий публикует «Леди Mail.ru».

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По словам медика, вопреки распространенному мнению, серьезных рисков для здоровья данный выбор не несет, если женщина при этом чувствует себя комфортно. Однако обладательницы большой груди часто из-за нее испытывают боль в спине и шее, которую можно уменьшить с помощью бра.

Кроме того, бюстгальтер обеспечивает бюсту необходимую поддержку, что способствует сохранению подтянутой формы указанной части тела, пояснил собеседник издания.