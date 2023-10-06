Стрижка маллет: что это и кому подойдет

Длинная сзади, но короткая спереди, стрижка маллет сразу создает атмосферу 1980-х годов и рок-н-ролла. А в 2023 году она обрела новый виток популярности. Какова история этой прически, кому она подойдет и как за ней ухаживать, рассказывает «Лента.ру».

© Lenta.ru

Что такое стрижка маллет?

Видео дня

Самая главная отличительная черта стрижки маллет — это дисконекция длин, то есть наличие в прическе разных по длине зон с прядями, поясняет «Ленте.ру» парикмахер-стилист Саша Трофимова. Как правило, волосы по бокам и спереди стригутся более коротко, чем на затылке. Рваные элементы, короткая макушка, иногда челка — все это характеризует маллет.

«Деловая спереди, вечеринка сзади» (It’s all business in the front, and all party in the back) — такое определение дали этой прическе в фильме 2001 года «Приключения Джо Грязнули». Между тем вокруг происхождения стрижки маллет ходит немало легенд. Одна из них гласит, что похожие прически изначально носили древние египтяне, галлы и скандинавы.

Но тогда что такое «маллет»? Согласно еще одному предположению, история стрижки началась в XIX веке, когда американские рыбаки специально отращивали длинные волосы только сзади — защищали шею, чтобы не простудиться.

Ловцов рыбы в то время прозвали в честь одной из них — mullet, что в переводе с английского означает «кефаль». Выражение mullethead (если переводить дословно — кефалеголовый) встречается у писателя Марка Твена в романе 1884 года «Приключения Гекльберри Финна». Также уже в XX веке в фильме 1967 года «Хладнокровный Люк» один из героев называет мужчин с длинными волосами mulletheads.

Тем не менее в Оксфордском словаре указано, что понятие «маллет» в отношении стрижки первыми ввели участники группы Beastie Boys. В 1994 году они выпустили песню под названием Mullet Head, в которой раскритиковали тех, кто носит такую прическу

Изначально эту стрижку в США выбирали представители так называемого «белого отребья» (white trash) — белые люди, которые в начале XX века имели такой же уровень жизни, как и рабочие афроамериканцы. Со временем стрижка маллет проникла в ряды рок-музыкантов и хиппи и стала одним из главных атрибутов бунтарей, протестующих против многих социальных явлений, в том числе и против расизма.

Пик популярности прически пришелся на 1970-1980-е годы — тогда ее начал носить рок-исполнитель Дэвид Боуи, а затем и другие знаменитости: певцы, киноактеры и даже спортсмены (кстати, в скандинавских странах и Канаде эту стрижку до сих пор называют «прической хоккеиста»). Тогда же с маллет начали экспериментировать: делали ее на длинные волосы, сочетали с окрашиванием и мелированием. Девушки с такой прической в этот период встречались еще не так часто.

Следующая волна популярности стрижки — 2020-е годы. Именно в это время о ней вновь вспомнили западные звезды. Теперь уже эту прическу в большинстве случаев начали выбирать именно женщины, а не мужчины. На происходящее, к слову, быстро отреагировали в Северной Корее — в 2021 году лидер страны Ким Чен Ын запретил прическу маллет и еще 14 стрижек, которые посчитал символами капиталистической культуры.

Вариации стрижки маллет

«Форма маллет имеет огромное количество вариаций, — рассказывает Саша Трофимова. — Например, можно выбрать любую длину висков или сделать маллет с выбритыми висками. Можно оставить длину на затылке по плечи, а можно сделать ее ниже лопаток или выбрать вариант с короткой челкой».

"Маллет — это смесь короткой и длинной стрижки, в ней самое главное — не бояться соединять разные формы"

На короткие волосы

Современный пример этой стрижки на короткие волосы — Майли Сайрус. У певицы выбор пал на традиционный маллет. А укладывает она его с начесом, что позволяет создать подчеркнутый объем на макушке.

На волосы средней длины

Пример маллет на волосах средней длины — Кристен Стюарт. Сбоку пряди волос у нее доходят до самых мочек ушей, а на затылке полностью закрывают шею. Такую форму легко поддерживать в домашних условиях.

На длинные волосы

Певица Билли Айлиш между тем выбрала стрижку маллет на длинных волосах. Такую прическу испортить легче всего, ведь в ней акцент делается на контрасте между длинными волосами на затылке и довольно сильно остриженной макушкой. Чтобы стрижка смотрелась аккуратно, за ней необходимо постоянно ухаживать.

Легче всего носить маллет девушкам с вьющимися волосами

Кому подойдет стрижка маллет?

«У меня такое ощущение, что стрижка маллет подойдет всем, кто умеет ее носить, — считает Саша Трофимова. — Но, конечно, это не просто стрижка, это еще и стиль. Поэтому думаю, что маллет все-таки больше для бунтарей и неформалов. При этом в 2023 году эту прическу чаще выбирают женщины, но и мужчины, конечно, могут себе это позволить — все зависит лишь от желания».

Форма лица для этой прически, как считает парикмахер, имеет не самое главное значение, ведь у нее множество вариаций, и довольно легко можно подобрать ту, которая подходит конкретному человеку.

Стрижка маллет для разных типов лица:

если лицо вытянутое, то больше подойдет укороченный вариант маллет — с его помощью получится округлить овал лица; если лицо круглое, то отличным вариантом станет удлиненный маллет.

Подходит маллет и для разных типов волос. Единственные, кто может столкнуться с проблемой, выбрав эту прическу, — это обладатели густой шевелюры. В таком случае волосы часто ложатся «шапочкой» или «сосульками», так как обвисают за счет собственной тяжести.

То, насколько универсальна стрижка маллет, можно понять, если посмотреть на тех, кто всегда предпочитал ее любым другим прическам. В СССР, например, наиболее известными носителями маллет были рок-музыканты.

Кто из знаменитостей носил стрижку маллет?

В СССР и России:

За рубежом:

В наше время стрижку маллет периодически носят участники К-поп групп. К примеру, GOT7, BTS, Джейби и Ви. А также участница южноафриканской группы Die Antwoord Yo-landi. Кроме того, с такой прической были замечены актрисы Зендея, Кристен Стюарт, Барби Феррейра и певицы Рианна, Билли Айлиш, Майли Сайрус.

Процесс стрижки и уход за ней

Стрижка

«Описать процесс работы над стрижкой маллет будет довольно сложно, ведь название маллет — это обобщение формы, а не какая-то определенная стрижка с определенными инструкциями», — отмечает Саша Трофимова.

Тем не менее, по ее словам, особое внимание в такой стрижке уделяется анализу:

волос;

строения черепа;

краевых линий роста волос.

«Далее выстраивается форма посредством разделения волос на секции. В каждой секции определяются оттяжка, длина и линия среза. Отталкиваясь от анализа, который совершен ранее, очень внимательно строится форма. Хорошо построенная форма — залог успешно выполненной работы», — подчеркивает парикмахер-стилист.

Уход

Что касается ухода за прической, то ему нужно посвящать немало времени, ведь как минимум когда волосы отрастают, необходимо возвращать им нужную длину. При этом, по словам Трофимовой, благодаря перепадам длины эта стрижка неплохо держит любую укладку: от прикорневого объема до ломаных локонов.

"С прической маллет хорошо наносить на волосы текстурирующие спреи на основе морской соли или сухого шампуня, использовать гели для кудрей"

«А вообще важно пробовать разные средства, не бояться экспериментировать и посмотреть, что подойдет лучше всего. Мои любимые стайлинги для формы маллет: Kevin Murphy HAIR.RESORT.SPRAY, More Inside от Davines сыворотка для кудрей, Rusak Grooming Spray», — говорит эксперт.