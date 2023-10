Стрижка маллет: что это и кому подойдет

«Деловая спереди, вечеринка сзади» (It’s all business in the front, and all party in the back) — такое определение дали этой прическе в фильме 2001 года «Приключения Джо Грязнули». Между тем вокруг происхождения стрижки маллет ходит немало легенд. Одна из них гласит, что похожие прически изначально носили древние египтяне, галлы и скандинавы.