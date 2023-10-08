Самая модная верхняя одежда на осень: 5 вариантов на любой вкус

Наш любимый стилист продолжает модный ликбез в своем телеграм-канале. Ранее эксперт назвал одну деталь, которая сделает актуальным любой осенний образ, а на этот раз подробно рассмотрел актуальную верхнюю одежду. К каждому варианту Рогов заботливо приложил подборку самых стильных образов — листайте фотографии и вдохновляйтесь на создание собственных луков.

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Итак, вещь номер один в осеннем гардеробе, по мнению стилиста, — старый добрый бежевый тренч. Этот вариант верхней одежды легко впишется в абсолютно любой образ: деловой, спортивный или повседневный, гранжевый или элегантный. Имейте в виду, что главное в тренче — крой: плащ должен быть свободным, с объемными рукавами, широким плечами и поясом.

Но будем честны: бежевым тренчем в нынешнее время никого не удивишь. Тем, кто не боится экспериментов, стилист предлагает смелую альтернативу — кожаный тренч. Этот вариант верхней одежды также можно носить с чем угодно: платьями, юбками миди, всеми видами джинсов, брюками с высокой талией или даже шортами. Дополните образ грубой обувью: массивными ботинками на шнуровке, высокими сапогами или же казаками.

Третий осенний маст-хэв, по мнению Рогова — это кожаная куртка.

«Самые крутые с винтажным состаренным эффектом! Идеальную можно найти в секонд-хенде», — подсказывает стилист.

На четвертом месте — огромные куртки-бомберы в минималистской цветовой палитре. Можно составить многослойный оверсайз-образ с толстым свитером, рубашкой навыпуск и широкими брюками, а можно сыграть на контрасте: например, подобрать маленькую модную сумку и обувь на каблуке.