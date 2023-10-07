Модная тенденция весны 2024: оливковый цвет«Растительно-земляная» гамма была замечена в коллекциях Saint Laurent, Vivienne Westwood, Loewe и др.

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С окончанием «модных» недель и показов весенне-летних коллекций мы можем выделить тенденции, которые будут «править» следующим тёплым сезоном. Среди них выделяется зелёный цвет, причём, в необычной модификации – в сочетании зелёного, жёлтого, коричневого и чёрного. Получающийся оттенок зависит от пропорций этих составляющих и может быть как холодным, так и тёплым, что делает его универсальным для применения в одежде. В природе его можно найти в плодах оливкового дерева, окраске животных класса земноводных, растениях, сопровождающих водные ландшафты и т.д. В этом обзоре посмотрим, какие из известных мировых брендов взяли на вооружение оливковый цвет.

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Dries Van Noten

Бельгийский бренд интегрировал оливковый как в женские модели, так и в мужские. В спокойном оттенке данного цвета на подиуме были представлены деловые костюмы оверсайз с шортами и тренчи для представительниц прекрасного пола. У мужчин оливковый присутствовал в однотонных свободных брюках/шортах и плащах, куртках-бомберах и лёгких рубашках навыпуск; появлялся в графичных принтах в сочетании с зелёным и коричневым.

Sain Laurent

Французский модный дом предлагает женщинам вернуться в следующем сезоне к теме сафари, а это значит, к «землистым» оттенкам, в том числе, с уклоном в оливковый. Юбки, пиджаки, тренчи, платья с большими накладными карманами и удлинённой линией плеч цвета хаки Энтони Ваккарелло предлагает носить с поясами из коричневой кожи, перчатками и туфлями в тон, а также с чёрными шлемами по типу авиаторских.

Aniye Records

Итальянский бренд, работающий на рынке с 2009-го года, и вовсе представил целую линейку летней одежды в оливковом цвете для смелых и раскованных девушек. Почувствовать себя царевной-лягушкой можно в моделях, выполненных в бельевом стиле. Это короткие юбки, бюстгальтеры, кроп-топы, пеньюары, узорчатые колготки и кружевные комбинезоны.

Аvavav

Ещё один производитель из Италии, заявивший о себе лишь в 2021-м, специализируется на пошиве молодёжной одежды из оригинальных тканей. И здесь оливковый цвет и хулиганский стиль коллекции идеально совпали. Худи оверсайз, натянутые на голову, джинсы с вкраплениями чёрного, майки, имитирующие камуфляж, и маленькое, воздушное платье с оливковой полосой составили в числе прочих моделей товарную линейку, у которой, наверняка, найдутся свои поклонницы.

Loewe