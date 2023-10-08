Почему появляются растяжки и как от них избавиться

Гинеколог Корнеева: точные причины появления растяжек неизвестны. Идеальное тело можно при желании получить, если следить за питанием и заниматься спортом. Правда, у кожи часто свои планы, а растяжки, они же стрии, не щадят никого. И проблема в том, что ни продукты, ни физическая активность избавиться от них не помогут. Рассказываем, какие есть способы борьбы с такими шрамами и почему они вообще появляются.

© Секрет Фирмы

Почему появляются растяжки

Видео дня

По словам акушер-гинеколога Елены Корнеевой, стрии — это рубцовые изменения кожи, которые связаны с изменением соединительной ткани. Они бывают красные, белые, чёрные, тёмно-синие, атрофические, но в основном носят бессимптомный характер и доставляют лишь эстетический дискомфорт.

Точные причины их появления всё ещё неизвестны, но есть факторы, которые точно влияют на их образование:

беременность;

набор массы тела;

низкая физическая активность;

молодой возраст;

наследственная предрасположенность.

Так что, чтобы себя уберечь от таких дефектов на коже, стоит держать под контролем свой вес и давать организму умеренную физическую нагрузку. Например, тем же беременным рекомендовано ходить или заниматься спортом 20–30 минут в день.

Как избавиться от растяжек

Специалист объяснила, что всевозможные крема не имеют доказанной эффективности, а исследований, которые проводятся по этому вопросу, немного и плюс они низкого качества. К таким средствам можно отнести:

тритеноин (крем на основе витамина А);

трофоластин крем (крем на основе центеллы);

препараты на базе экстракт центеллы;

коллаген;

эластин гидролизаты;

миндальное масло;

ланолин и другие.

Врач отметила, что есть и физические методы лечения растяжек. К ним относятся:

лазер;

интенсивный импульсный свет;

радиочастотное излучение;

микронидлинг (неглубокие проколы) и другие.

Наибольшую эффективность показывает фракционное лазерное CO2 омоложение. Ещё более заметный эффект достигается при его применении вместе третиноином. Отличный результат наблюдался при комбинации радиочастотной терапии и микронидлинга. Остальные методы значимого результата не показали.

Средства, которые не работают

Ранее эксперты рассказали «Секрету», что крем для увеличения груди может и омолодит зону декольте, но последствия для организма от его применения могут быть весьма опасными. В числе побочки — злокачественные опухоли. Врачи не рекомендуют его применять даже здоровым людям, а женщинам с мастопатией такие крема запрещены и подавно.