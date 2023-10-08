Трихолог рассказал о пользе кофе и пива для волос

В осенний период частой проблемой является выпадение волос, например из-за стресса, гормонального нарушения или авитаминоза. О том, как с помощью домашних средств улучшить состояние кожи головы, рассказал врач-трихолог Олег Спиридонов.

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«Уже существует множество шампуней, содержащих кофеин. Но вы также можете использовать натуральный кофе. Лучше всего – свежий кофейный порошок, поскольку он содержит много ценных витаминов и минералов», – посоветовал Спиридонов.

В кофе содержатся такие микроэлементы, как кальций и магний, а также минералы, которые улучшают рост волос. Кофеин также ускоряет кровообращение в коже головы.

Применять такое средство советуют не реже чем раз в месяц. Чтобы получить должный эффект, необходимо вылить напиток на волосы в области корней и втирать пару минут массажными движениями, а затем смыть.

«Основными ингредиентами пива являются вода, солод и хмель. Пиво содержит много ценных минералов таких витаминов, как B1, B2, B6, биотин, ниацин, фолиевая кислота и пантотеновая кислота, которые поддерживают рост волос», – отметил трихолог.

В магазине стоит выбирать напиток, в котором большее содержание хмеля и меньше алкоголя – не более 5 %. Средство на коже головы нужно оставить примерно на 15 минут, а затем смыть теплой водой.