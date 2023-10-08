Чем дезодорант отличается от антиперспиранта

Дезодоранты и антиперспиранты – это два разных типа продуктов, предназначенных для ухода за телом и контроля неприятного запаха и потоотделения. Они различаются по своему действию и составу, хоть внешне и выглядят одинаково.

"Рамблер" поговорил с экспертом Ольгой Рыжковой, в чем отличие и что лучше выбрать.

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Антиперспирант

Антиперспирант – это продукт, который предотвращает выделение пота. Это происходит за счет солей алюминия в составе, которые как бы закупоривают поры кожи, перекрывая выход пота на ее поверхность. Таким образом сохраняется ощущение сухости.

Так как возникновение пота при использовании такого продукта минимально, компоненты, ухаживающие за кожей, присутствуют в антиперспиранте в минимальном количестве. Поэтому эксперт советует не использовать такой продукт на других частях тела, кроме подмышек.

Дезодорант

Дезодорант — это продукт, который не блокирует выделение пота, а значит не нарушает естественные механизмы организма. Он предотвращает неприятный запах пота, который вызван бактериями.

Тут стоит отметить, что первичный пот не пахнет, пахнет только вторичный и последующий пот. Объясню на примере: когда вы надели чистую футболку и вспотели, не образуется неприятный запах, а когда вы вспотели второй раз в этой же футболке, неприятный запах будет ощутим. Если запах пота чувствуется и в первый раз, значит вещь плохо простирана, этому стоит уделить внимание.

Ольга Рыжкова Эксперт по продукту SYNERGETIC

Дезодорант предотвращает размножение бактерий, процесс жизнедеятельности которых провоцирует неприятный запах. В таком продукте содержится больше ухаживающих компонентов за кожей, которые направлены на защиту ее микробиома и увлажнение. Поэтому дезодорант можно использовать на других участках тела, например, в области под грудью или со внутренней стороны бедер. Также дезодорант можно обновлять в течение дня, например, перед тренировкой. Это удобно, так как в отличие от антиперспиранта дезодорант не скатывается на коже при повторном нанесении.

Оба типа продуктов доступны в разных формах: в виде спреев, кремов, роликов и стиков. Выбор между дезодорантом и антиперспирантом зависит от индивидуальных потребностей человека. Если вы хотите просто маскировать запах пота, то дезодорант подойдет. Если же вас беспокоит интенсивное потоотделение, антиперспирант может быть более эффективным вариантом.

Однозначного ответа на вопрос, какое из средств лучше, нет. При интенсивном потоотделении лучше использовать антиперспирант, так он надежно защищает от выделения пота и придает ощущение сухости. Ольга Рыжкова Эксперт по продукту SYNERGETIC