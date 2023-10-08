Тодоренко рассказала о своем самом неудобном наряде

"По нему я проверяю, в каком состоянии находится моя фигура. Надеваю его и сразу вижу, где и сколько нужно убрать сантиметров. Когда я участвовала в "Ледниковом периоде", оно было мне как раз, а сейчас я снова немного набрала вес. Так что платье пока лежит, ждет, когда пригодится", - поделилась телеведущая.