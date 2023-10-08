Регина Тодоренко рассказала о своем самом неудобном наряде
Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко назвала маленькое черное платье одной из самых неудобных вещей в своем гардеробе. Об этом сообщает Hello!.
Тодоренко отметила, что в ее гардеробе очень много неудобных нарядов, но именно это платье является "знаковым". Звезда хранит его уже больше десяти лет. По словам телеведущей, эта вещь очень узкая, и порой она в него не влезает. Блогерша оставила его в качестве "мерного".
"По нему я проверяю, в каком состоянии находится моя фигура. Надеваю его и сразу вижу, где и сколько нужно убрать сантиметров. Когда я участвовала в "Ледниковом периоде", оно было мне как раз, а сейчас я снова немного набрала вес. Так что платье пока лежит, ждет, когда пригодится", - поделилась телеведущая.
Тодоренко призналась, что пытается соответствовать легкому, светлому и элегантному образу в одежде. Она отметила, что вдохновляется нарядами из сериала "Эмили в Париже". Однако звезда также любит сложносоставные образы и игру с цветом. Блогерше нравится сочетать несочетаемое.