Ольга Кузьмина рассказала о трудностях выбора одежды

Ольга Кузьмина готовится стать мамой второй раз, а для родов вместе с мужем улетела в Аргентину. Там артистка решила купить несколько вещей на послеродовой период, признавшись, что поход по магазинам дается ей с большим трудом.

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Актриса Ольга Кузьмина после развода старательно скрывала личную жизнь и лишь в начале лета сообщила о второй беременности, а потом и о официальной регистрации второго брака. Несколько недель назад вместе с мужем Евгением Апанасевичем звезда улетела в Аргентину. Вывод не заставил себя долго ждать — рожать Ольга намерена в Южной Америке.

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С самого начала пребывания в другой стране Ольга делилась впечатлениями о новом месте обитания, рассказывала о подробностях поиска квартиры, а несколько часов назад рассказала о вынужденном шопинге, на который решилась. Дело в том, что скоро Кузьминой рожать, и после появления на свет малыша у нее вряд ли будет время посвятить время магазинам, а вещи на послеродовое время нужны. Однако процесс выбора одежды артистку совсем не радует.

«Не люблю эти хождения по магазинам, долгий выбор одежды, примерки и раздумья, что мне подходит, а что нет. А учитывая мое нынешнее положение, этот процесс оказался еще более утомительным. И пока Женя записывал сторис мол «Пришёл с женой на шопинг и устал», жена сама хотела побыстрее всё закончить и забыть эти магазины, как страшный сон», — честно призналась знаменитость.

Также звезда пояснила, зачем же пошла в магазин. Дата родов у знаменитости все ближе, а у нее нет подходящей одежды на фигуру без живота. В тех платьях и футболках, которые она с собой привезла, нет ни вырезов, ни пуговиц, поэтому кормить малышку мне будет неудобно. Так что было принято решение купить что-то более подходящее, призналась Кузьмина.

Однако примерка показала, что большая часть одежды просто не налезла на ее беременный живот. Поэтому некоторые вещи просто пришлось взять наобум, в надежде, что в ближайшее время вещи сядут как надо.