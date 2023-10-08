3 устаревших модных правила

Три устаревших модных правила назвала стилист
Три устаревших модных правила назвала стилист и владелица бутика Кейтлин, соответствующим видео она поделилась в своем аккаунте в социальной сети.
Во-первых, использовать ювелирные украшения из одного материала уже не актуально, в образах лучше использовать одновременно и серебро, и золото.
Во-вторых, она посоветовала избавиться от стереотипа – блейзеры подходят исключительно для работы в офисе.
«Как вы, наверное, уже знаете, этой осенью пиджаки будут все сочетать с кроссовками и бейсболкой, а также с джинсами и укороченным топом», – отметила специалистка.
В-третьих, спортивные штаны также подходят для любой обстановки, не только для спортзала. Она поделилась, что «спортивки» носит, когда занимается ежедневными делами или проводит время с детьми. Стилист хочет, чтобы ей было всегда комфортно, передает «Лента.ру».