3 устаревших модных правила

Три устаревших модных правила назвала стилист и владелица бутика Кейтлин, соответствующим видео она поделилась в своем аккаунте в социальной сети.

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Во-первых, использовать ювелирные украшения из одного материала уже не актуально, в образах лучше использовать одновременно и серебро, и золото.

Во-вторых, она посоветовала избавиться от стереотипа – блейзеры подходят исключительно для работы в офисе.

«Как вы, наверное, уже знаете, этой осенью пиджаки будут все сочетать с кроссовками и бейсболкой, а также с джинсами и укороченным топом», – отметила специалистка.