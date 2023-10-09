Как выглядит «Мисс Россия — 2023»

В воскресенье в столичном концертном зале «Барвиха Luxury Village» выбрали самую красивую девушку страны. Титул «Мисс Россия — 2023» завоевала 22-летняя представительница Санкт-Петербурга Маргарита Голубева.
«Новой "Мисс Россия — 2023" становится Голубева Маргарита», — объявила со сцены обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова. После чего она передала корону новой победительнице, пишет ТАСС.
Статус «Вице-мисс Россия — 2023» получили Любовь Хохлова из Якутии и Елизавета Дудина из Тольятти.
Красоту конкуренток оценивали «Мисс Россия — 2001», «Мисс Вселенная — 2002», телеведущая Оксана Федорова, дизайнер Игорь Чапурин, композитор Владимир Матецкий, «Мисс Россия — 2006» Татьяна Котова и музыкант Дмитрий Маликов.
В качестве зрителя на мероприятии побывала модель, блогер и по совместительству супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко. В 2014 году она стала второй вице-мисс Россия и представила страну на международном конкурсе красоты «Мисс Мира — 2014» в Лондоне.