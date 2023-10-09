Как выглядит «Мисс Россия — 2023»

«Новой "Мисс Россия — 2023" становится Голубева Маргарита», — объявила со сцены обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова. После чего она передала корону новой победительнице, пишет ТАСС.

В качестве зрителя на мероприятии побывала модель, блогер и по совместительству супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко. В 2014 году она стала второй вице-мисс Россия и представила страну на международном конкурсе красоты «Мисс Мира — 2014» в Лондоне.