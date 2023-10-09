Ламинирование бровей: что это такое и стоит ли делать

Ламинирование бровей — популярная процедура и спасение для всех, кто не любит каждое утро расчесывать и укладывать непослушные волоски. Ламинирование бровей позволяет временно изменить направление роста волос для их лучшей укладки и податливости. «Лента.ру» рассказывает, из каких этапов состоит процедура ламинирования бровей и можно ли проводить ее в домашних условиях.

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Брови — это обрамление лица, поэтому уход за ними — отдельная и важная часть бьюти-рутины. К счастью, современные технологии позволяют существенно сократить время, которое тратится на уход за бровями с помощью ежедневного использования пинцета и средств для укладки. Ламинирование бровей — одна из наиболее популярных на сегодняшний день косметологических процедур, которая есть в перечне услуг любого салона красоты. Что же это за процедура?

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Что такое ламинирование бровей?

Говоря простым языком, ламинирование бровей — это процедура с использованием химических веществ, которые помогают долгосрочно уложить волоски в нужном направлении, заставляя их выглядеть причесанными.

Иногда ламинирование ошибочно называют завивкой бровей, хотя в данном случае речь идет как раз о выпрямлении волос, а не о добавлении завитка или волны.

Зачем делают ламинирование бровей?

Ламинирование бровей можно назвать процедурой по текстурированию волосков на бровях, в ходе которого специалист смягчает волосяной фолликул с помощью химического раствора, а затем изменяет или придает ему более изысканную, подтянутую и гладкую форму. Как результат — идеальные причесанные брови, которые делают взгляд более выразительным.

Ламинирование бровей может решить такие проблемы, как непослушные волосы, растущие в неправильном направлении, или пробелы в бровях, если вы стали жертвой эпохи чрезмерного выщипывания.

Как подготовиться к ламинированию бровей?

Прежде чем углубляться в то, чего следует ожидать от самой процедуры, важно заранее к ней подготовиться.

Косметологи рекомендуют избегать использования ретинола, альфа-гидроксикислот (AHA) и других отшелушивающих средств по уходу за кожей как минимум за 48 часов до приема, так как это может вызвать реакцию с химическим раствором для ламинирования, что приведет к нежелательной реакции кожи.

Специалисты по бровям также рекомендуют избегать выщипывания бровей или нанесения воска на брови перед визитом.

Меры предосторожности

Хороший косметолог всегда учитывает интересы клиента и ставит его безопасность в приоритет. Поэтому перед приемом специалист задаст уточняющие вопросы и сделает вывод о том, подходит ли клиенту данная процедура, учитывая все обстоятельства, или лучше отложить ее на какое-то время.

Сообщите своему специалисту по бровям, если у вас имеются какие-либо кожные заболевания (включая псориаз и экзему), повышенная чувствительность к определенным химическим веществам или какие-либо заболевания глаз. Если у вас сверхчувствительная кожа или вы ранее реагировали на краску для волос, перед визитом рекомендуется пройти патч-тест.

Аллергическая реакция на любое вещество бывает немедленного и замедленного типа, рассказала «Ленте.ру» косметолог и врач-дерматолог Мария Марусина.

Типы аллергических реакций:

При реакции немедленного типа аллергия возникает при первом контакте с аллергеном, и все признаки аллергической реакции (покраснение, отек, зуд) проявляются сразу.

При реакции замедленного типа аллергия имеет отсроченный характер. Аллергическая реакция возникает не сразу после первой процедуры, а на вторую, десятую или через несколько лет после регулярных процедур. Поэтому проведение аллерготеста не всегда имеет смысл

Противопоказания

Процедуру рекомендуется отложить при наличии следующих состояний:

Аллергическая реакция на предыдущий контакт с составами для ламинирования или с краской для бровей.

Чистки или пилинги лица, лазерные шлифовки и другие агрессивные травмирующие процедуры в предыдущие семь-десять дней.

Недавно полученный солнечный ожог.

Проблема повышенной сухости и шелушения кожи лица. Себорейный дерматит на бровях в стадии обострения.

Наличие крупных воспалительных элементов в зоне коррекции.

«Хочу обратить внимание, что если ранее была выявлена аллергическая реакция на краску для волос, то велика вероятность аллергии и на краску для бровей и ресниц», — отмечает косметолог Мария Марусина.

Как делают ламинирование бровей?

Этап первый — очищение. После того, как мастер по бровям проводит клиента к откидному креслу и убедится, что он удобно в нем устроился, он очистит его кожу с помощью мицеллярной воды или специального состава, чтобы на ней не осталось следов макияжа, масел или бактерий.

Этап второй — нанесение первого состава для ламинирования бровей. По словам Марусиной, это наиболее «агрессивная» ступень во всей процедуре, ведь состав разрушает связи между атомами серы в структуре волоса. При неправильной выдержке он может испортить волос.

Этап третий — нанесение второго состава для ламинирования бровей. Как отмечает косметолог, это более безопасное вещество. Оно восстанавливает разрушенные дисульфидные связи, но уже в новой позиции, закрепляя другое направление роста волоса.

Этап четвертый — окрашивание. Этот этап применяется не всегда — в зависимости от желания клиента. Надо отметить, что после ламинирования краска держится дольше, чем при обычном окрашивании, но и берется ярче, так как кератиновые чешуйки приоткрыты из-за воздействия первого («агрессивного») состава.

Этап пятый — коррекция. На этом этапе мастер уточняет у клиента, нужна ли ему коррекция бровей. Эта процедура, как и окрашивание, выполняется по желанию клиента. Марусина уточняет, что коррекцию лучше всего производить при помощи пинцета, а не воска — ведь воск может дополнительно травмировать кожу, которая уже была подвержена химическому воздействию составов для ламинирования.

Этап шестой, заключительный — нанесение специального уходового состава. В финале процедуры специалист наносит уходовое средство, содержащее масла для восстановления и увлажнения волоса. Важно помнить, что в течение суток после процедуры брови нельзя мочить. Также в первые сутки не рекомендуется наносить на брови макияж.

После процедуры я рекомендую один раз в день наносить уходовые маски или масла (касторовое, миндальное, кокосовое и так далее) для увлажнения волоса, — Мария Марусина.

Как сделать ламинирование бровей в домашних условиях

Многие косметические процедуры выполняются профессионалами не просто так. Домашние наборы для ламинирования ресниц и бровей не так эффективны, как профессиональные. Кроме того, средства для ламинирования бровей, которые в них содержатся, могут повредить волосы в долгосрочной перспективе — особенно если обращаться с ними некорректно.

Если вы все-таки решили выполнить процедуру самостоятельно, косметолог Мария Марусина рекомендует пройти обучение перед тем, как проводить ламинирование в домашних условиях. Важно помнить, что брови находятся очень близко к глазам. Не стоит рисковать своим зрением, используя химикаты, правильному обращению с которыми вы не обучены.

Плюсы ламинирования бровей

Внешний вид

Главное преимущество ламинированных бровей — это, конечно же, их внешний вид. Если все сделано правильно, брови примут более эстетичную форму, а волоски будут выглядеть более равномерными и разглаженными. Кроме того, ухаживать за бровями после ламинирования становится гораздо легче. Если раньше волоски на бровях были непослушными, то после процедуры они будут легко расчесываться и выглядеть так, будто их только что причесали и уложили в салоне красоты.

Длительный эффект

Девушек часто интересует, как долго сохраняется эффект от процедуры. Это еще один плюс ламинирования: эффект может сохраняться от четырех недель до двух месяцев. Это значит, что все это время не нужно будет каждое утро лихорадочно расчесывать брови и пользоваться фиксирующими гелями.

Временный результат

В отличие от других процедур по уходу за бровями, таких как, например, микроблейдинг (перманентный татуаж бровей), ламинирование неинвазивно и не дает постоянного эффекта. Это делает его отличным вариантом для тех, кто боится, что им не понравится результат, — в среднем через пять недель брови примут свой прежний вид.

Минусы ламинирования бровей

Мария Марусина отмечает, что в результате процедуры могут возникнуть побочные эффекты, помимо аллергической реакции. Это возможно при нарушении последовательности, либо в случае, если составы были выдержаны слишком долгое время. В результате может ухудшиться качество волоса: он становится сухим, непослушным, ломается у корня. В крайних случаях это может привести к возникновению химического ожога на коже лица Из-за сильнодействующих химикатов, используемых во время процесса, ламинирование бровей может оказать пагубное воздействие на общее состояние волос, особенно если эту процедуру проводить регулярно. По этой причине специалисты рекомендуют делать ламинирование бровей лишь время от времени. И конечно, важно обращаться к высококвалифицированному мастеру.

Сколько стоит ламинирование бровей?