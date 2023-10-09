Как убрать мешки под глазами: врач назвал 4 способа справиться с отеками

Мешки под глазами появляются по разным причинам. Пластический хирург Александр Вдовин рассказал об эффективных методах борьбы с отёками в этой области.

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По словам эксперта, для начала необходимо установить причину отёчности. Это может быть недосып, неправильный образ жизни, злоупотребление солёными или острыми продуктами. С такими отёками можно бороться с помощью обычных охлаждённых гидрогелевых патчей.

Хуже, если склонность к отёкам является наследственной или возникает на фоне заболеваний. На начальном этапе с ними можно бороться с помощью патчей и кремов с противоотёчными компонентами (кофеином, пептидами).

Также для борьбы с отёчностью сегодня продаются специальные альгинатные маски, задача которых не только омолаживать периорбитальную зону и бороться с морщинками, но и стимулировать кровообращение в данной области, что позволяет бороться в том числе с отёчностью.

Если эти средства не помогают, то можно прибегнуть к косметологическим процедурам: микротоковая терапия, мезотерапия, лимфодренажный массаж. Они улучшают микроциркуляцию крови и способствуют выведению лишней жидкости.

Если и такие процедуры не дают должного эффекта, то нужно подумать о более серьёзном вмешательстве – нижней блефаропластике. По словам Александра Вдовина, она позволяет удалить грыжи и в случае необходимости подтянуть кожу в области нижнего века.