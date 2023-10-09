Эксцентричность и брутальность: главные тренды осенней обуви

Холода, дожди и наступление осени — вовсе не повод грустить об ушедшем солнечном лете, а отличная возможность выбрать и продемонстрировать новую трендовую обувь, с которой даже самый пасмурный день станет немного веселее.

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Квадратный мыс

Неважно, нравятся вам ботинки, сапоги или лоферы, этой осенью главное правило — у стильной пары обуви должен быть квадратный мыс. Да, еще два года назад о такой форме говорили с пренебрежением, как о навсегда забытом пережитке прошлого, но сегодня этот вариант снова на пике популярности. Квадратный мыс выбирают Кендалл Дженнер, Рита Ора, Хейли Бибер.

Сапоги до колена

Стилисты печально вздыхают, глядя на этот тренд, но модные бренды уже включили в осенние и зимние коллекции сапоги до колена. Они могут быть любыми: с широким, грубым голенищем, похожими на ковбойские или обтягивать голень, как вторая кожа. Носить сапоги такой длины рекомендуют с юбками и платьями не ниже колена.

Лакированная кожа

Еще один модный запрет последнего десятилетия стал настоящим трендом. Лаковыми могут быть лоферы или сапожки. Единственное ограничение — длинные ботфорты в стиле Джулии Робертс в фильме «Красотка».

Ботфорты

Сами длинные сапожки, созданные для того, чтобы подчеркнуть стройные ноги, тоже остаются на пике популярности. Он могут быть экстравагантно облегающими или более широкими. Носить ботфорты стоит с короткими юбками, платьями или теплыми шортами.

Шнуровка

Ботинки на шнуровке — хит последних сезонов и сдать позиции не намерены. В этом году присмотритесь к моделям на небольшой платформе, они практичные и очень стильные. Особенно ярко смотрится сочетание грубых ботинок и женственных платьев: эти элементы наряда создадут баланс кокетливости и решительности.

Странные каблуки