Российский стилист назвал устаревшим один популярный вид обуви
Российский стилист Исмаил Сафиулов назвал устаревшим один популярный вид обуви. Его комментарий публикует портал «А теперь внимание!».
По словам эксперта, в текущем сезоне утратили актуальность мужские классические кеды. При этом в качестве модной альтернативы он предложил фасоны в стиле ретро.
Кроме того, специалист отметил, что в настоящий момент в тренде обувь, которая имеет выделяющиеся элементы. Например, перфорацию или заклепки.
«Нас ждет большое количество отличающихся от тона обуви шнурков и металлических деталей. Ну и, конечно же, массивная или тракторная подошва — куда мы без нее», — заявил он.
Ранее в октябре практикующая персональная стилистка Светлана Покусаева перечислила россиянкам устаревшие сочетания в одежде. В первую очередь в список антитрендов попали джинсы скинни и приталенный пуховик. Кроме того, под запретом оказались такие сочетания, как шуба с сапогами на каблуке и зимние куртки с прозрачными колготками.