Стилист назвал устаревшим один популярный вид обуви

Российский стилист Исмаил Сафиулов назвал устаревшим один популярный вид обуви. Его комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

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По словам эксперта, в текущем сезоне утратили актуальность мужские классические кеды. При этом в качестве модной альтернативы он предложил фасоны в стиле ретро.

Кроме того, специалист отметил, что в настоящий момент в тренде обувь, которая имеет выделяющиеся элементы. Например, перфорацию или заклепки.

«Нас ждет большое количество отличающихся от тона обуви шнурков и металлических деталей. Ну и, конечно же, массивная или тракторная подошва — куда мы без нее», — заявил он.