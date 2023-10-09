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Российский стилист назвал устаревшим один популярный вид обуви

Российский стилист Исмаил Сафиулов назвал устаревшим один популярный вид обуви. Его комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

Стилист назвал устаревшим один популярный вид обуви
© Lenta.ru

По словам эксперта, в текущем сезоне утратили актуальность мужские классические кеды. При этом в качестве модной альтернативы он предложил фасоны в стиле ретро.

Кроме того, специалист отметил, что в настоящий момент в тренде обувь, которая имеет выделяющиеся элементы. Например, перфорацию или заклепки.

«Нас ждет большое количество отличающихся от тона обуви шнурков и металлических деталей. Ну и, конечно же, массивная или тракторная подошва — куда мы без нее», — заявил он.

Ранее в октябре практикующая персональная стилистка Светлана Покусаева перечислила россиянкам устаревшие сочетания в одежде. В первую очередь в список антитрендов попали джинсы скинни и приталенный пуховик. Кроме того, под запретом оказались такие сочетания, как шуба с сапогами на каблуке и зимние куртки с прозрачными колготками.