Как безопасно удалить волосы в носу

Дерматолог Кандинская: удаление волос в носу — чисто эстетическая история. В погоне за красотой многие бегут избавляться почти от всех волос на теле — под ударом и растительность в носу. Способов избавления от неё полно, но вот только какой же выбрать? Какой будет эффективнее и безопаснее? Об этом рассказала врач DocMed Екатерина Кандинская.

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Зачем нужны волосы в носу

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Специалист напомнила, что волосы в носу — естественная часть человеческого тела. Они нужны для поддержания оптимального уровня влажности и защиты от различных аллергенов и инородных предметов.

Как удалить волосы в носу

Если вы всё-таки собираетесь бороться с растительностью в носу, то стоит разобраться, какой способ будет эффективнее.

Триммер. Кандинская напомнила, что они бывают ручные и электрические. Первые — это, по сути, ножницы, а вот вторые — устройства с вращающимися режущими лезвиями. Плюс последних в том, что они не травмируют кожу. Эксперт посоветовала высморкаться до и после проведения «стрижки». В процессе удаления волос лучше использовать увеличительное зеркало и запрокидывать голову назад. При этом срезать стоит только видимые волосы. У электрического триммера есть и минус — волосы будут достаточно быстро отрастать, так что придётся проводить процедуру часто.

Лазер. Эта процедура основана на нагревании фолликула. В последующем он разрушается и волос не растёт. Эффект от такой процедуры более стойкий, но заметен не сразу, а только после курса процедур.

Крем для депиляции. Это совсем не больно и доступно каждому, но только при таком способе есть риск развития контактного дерматита. А ещё можно вдохнуть токсичный состав крема.

Воск и пинцет. Мало того, что это больно, так ещё можно травмировать кожу, получить вросшие волосы, занести на ранки какие-нибудь инфекции.

Классические ножницы. Дешёво и сердито, но не безопасно, так как острые углы ножниц могут поранить нежную слизистую носа.

Правила депиляции

Даже если с волосами в носу проблема решена, остаются ещё ноги, подмышки и другие части дела. Бритва — доступный способ избавиться от волос почти везде, но некоторые такое бритьё не любят из-за появления вросших волос. Для того чтобы этого не происходило, нужно делать мягкий скраб 1–2 раза в неделю, объяснила ранее косметолог-дерматолог Татьяна Серебрякова.