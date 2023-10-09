Названы лучшие способы очистить зубы от налета

Известный российский и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале назвала самые эффективные способы очистить зубы от налета. Об этом пишет NEWS.ru .

По словам Елены Малышевой, лучше всего очистить зубы от налета помогут ирригаторы и ультразвуковые щетки. Ставший гостем программы врач-стоматолог Максим Абушенков отметил, что ирригатор выталкивает остатки пищи из межзубных промежутков. Причем в аппарат можно заливать не только воду, но и специальные бальзамы.