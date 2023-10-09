Названы лучшие способы очистить зубы от налета

Елена Малышева назвала лучшие способы очистить зубы от налета
Известный российский и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале назвала самые эффективные способы очистить зубы от налета. Об этом пишет NEWS.ru.
По словам Елены Малышевой, лучше всего очистить зубы от налета помогут ирригаторы и ультразвуковые щетки. Ставший гостем программы врач-стоматолог Максим Абушенков отметил, что ирригатор выталкивает остатки пищи из межзубных промежутков. Причем в аппарат можно заливать не только воду, но и специальные бальзамы.
Ультразвуковые щетки помогают разбивать налет благодаря звуковому эффекту, а также выполняют массаж десен.
Рамблер: главные новости