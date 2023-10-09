Врач назвала естественный способ улучшить здоровье кожи

«Не стоит вкладывать в него деньги. Это всего лишь вариант протеина, причем не самый идеальный», — объяснила врач, — Когда он попадает в организм, то он раскладывается на аминокислоты, как любая белковая пища, и потом используется по усмотрению организма. И не факт, что пойдет на кожу. К тому же коллаген усваивается не полностью.