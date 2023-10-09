Нужно ли закрывать крышку унитаза при смыве

Наконец поставлена точка в спорах о том, надо ли закрывать крышку унитаза перед смывом. Об этом пишет издание Inverse.

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Издание ссылается на исследование и приводит мнение Эвана Флойда, профессора гигиены труда и окружающей среды в Центре медицинских наук Университета Оклахомы.

По мнению Эвана Флойда, если крышку унитаза не закрыть перед смывом, катастрофы на самом деле не произойдет, но, если не полениться и крышку все-таки опустить, воздействие вирусов и бактерий, обитающих в унитазах, можно существенно уменьшить.

Этот невидимый, но ощутимый поток брызг, образующихся при смыве, распадается на мельчайшие частицы, которые оседают на различных поверхностях. Вдыхание этих частиц действительно может вызвать инфекцию дыхательных путей или желудочно-кишечного тракта.

Но Эван Флойд отмечает, что риск заражения инфекцией зависит от множества факторов. Закрывание крышки унитаза не устраняет риск заражения полностью, но значительно снижает его. Те ощутимые частицы брызг, которые могут выйти за пределы чаши, блокируются крышкой.

Для некоторых инфекций достаточно двух-трех возбудителей, а другие требуют сотни возбудителей.