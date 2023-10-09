5 косметологических процедур, которые лучше делать осенью

Октябрь ― не повод для грусти, поскольку появляется возможность сделать многие бьюти-манипуляции, которые были не рекомендованы летом.

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О том, какие процедуры для красоты и молодости стоит посетить с наступлением осени, рассказывает врач-дерматокосметолог Роза Герлиани.

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Мезотерапия

Это инъекционная процедура, после которой на коже остаются микроскопические ранки. В жаркое летнее время возрастает риск раздражений, и заживление происходит медленнее. В то время как осенью такое воздействие для кожи более комфортно, она менее чувствительна и быстрее восстанавливается. Также снижается риск гиперпигментации, поскольку солнце становится менее активным.

Пилинги

Данная процедура подразумевает химическую эксфолиацию и обновление кожи с целью удаления ороговевшего слоя эпидермиса. В результате обновленная кожа, не привыкшая к прямому воздействию внешних факторов, оказывается «обнажена». Летом такой контакт губителен и травматичен для нее. Велика вероятность получить дополнительно солнечный ожог и спровоцировать пигментацию.

Осенью пилинги более уместны, поскольку солнце воздействует на кожу менее интенсивно. В любом случае в постпилинговый период без крема с SPF не обойтись. Но кожа быстрее восстанавливается, и получить желаемый эффект обновления и омоложения можно без неприятных последствий.

Отбеливание кожи

Для осветления кожи также наступает прекрасное время. Как правило, процедуры отбеливания кожи проводятся курсами из 3-5 процедур. Поскольку осенью ультрафиолет становится менее агрессивным, то отбеливающий эффект получается более устойчивым, а тон лица ― более ровным.

Лазерная эпиляция

Удаление нежелательных волос лазером ― это курсовая процедура, которая подразумевает минимум 3-6 сеансов, в зависимости от зоны. Если начать курс лазерной эпиляции осенью, то к весне волос уже не останется и можно будет активно готовиться к пляжному сезону.

После сеанса лазерной эпиляции кожу необходимо защищать от солнца. В случае с подмышками или зоной бикини это не сложно. Но если речь идет о лице, руках или ногах, то летом прятать эти зоны под одеждой затруднительно, поскольку возникает дискомфорт из-за жары. В осенне-зимний период кожа не будет подвергаться воздействию ультрафиолета.

Лазерное удаление сосудистых звездочек

Когда сосудистая звездочка удаляется лазером, то остается небольшой след. Если на него попадает прямое солнце, на этом месте возникает темное пятно или пигментация. Это не навсегда (пятно исчезает спустя полгода), но все же может доставлять эстетический дискомфорт. Особенно если оно появляется в зоне видимости для окружающих ― например, на лице. Осенью защититься от активного солнца проще, поэтому удаление сосудистых звездочек проходит без этих нюансов.

Ревизия средств для ухода

Домашнюю бьюти-рутину тоже стоит пересмотреть с наступлением осени. Если кожа чувствительная, тонкая и сухая, то легкий летний крем можно заменить на средство с более плотной текстурой и питающим составом.