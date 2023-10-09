7 звезд, которые превратили свои недостатки в достоинства

Пусть другие ложатся под нож пластического хирурга и стремятся к заветному идеалу.

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Эти знаменитости сделали несовершенства внешности своей изюминкой, за которую в дальнейшем их полюбил весь мир.

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Тильда Суинтон

Актриса совсем не обладает «женственными» чертами лица, да и округлостями фигуры похвастаться не может. У Тильды тонкие губы, длинный нос, жидкие волосы, нет бровей и ресниц. «Сиди и не высовывайся», — подумали бы многие. Но Суинтон решила сделать андрогинную внешность своей особенностью, ведь девушка заметно выделялась на фоне одинаково безупречных актрис. Фотографы тоже полюбили ее нестандартную красоту, а косметические бренды часто делали Тильду лицом своих компаний. Знаменитый модельер Карл Лагерфельд снял звезду для рекламы Chanel в 2013 году. Кутюрье признался, что выбрал Тильду именно за ее уникальность. Не можем не согласиться!

Джулия Робертс

У актрисы слишком большой рот, который немного напоминает клоунский. Но попробуйте представить ее с маленькими пухлыми губками. Как думаете, ей бы они пошли? Нам тоже не нравится. Ведь Джулию полюбили именно за фирменную улыбку. Сама звезда считает, что секрет ее притягательности в другом. «Люди, которые по-настоящему счастливы, действительно красивы», — говорит Робертс. Хорошая рекомендация для ярых любителей тюнинга.

Летиция Каста

Французская актриса чихать хотела на голливудскую улыбку. У Летиции неправильный прикус и кривые зубы, но она не думала исправлять эти недостатки. Да и прятать свои несовершенства девушка тоже не собиралась. «Быть красивой скучно», — признается Летиция и нагло улыбается фотографам во все свои 32 неидеальных зуба.

Ким Кардашьян

Думая о Ким, мы сразу вспоминаем ее Кардашьян, вернее, пятую точку звезды. Да-да, эта часть тела так же популярна, как и ее хозяйка. Причем знаменитость совсем не обладает идеальными параметрами фигуры. Ее ягодицы всегда были слишком велики, их размер варьировался от 99 до 106 сантиметров. Другие стали бы бороться с этим недостатком, но Ким поступила иначе. Если есть что показать, надо этим пользоваться, решила она. Яркая брюнетка выбирала облегающие наряды, которые только подчеркивали ее выдающиеся формы. Со временем трюк сработал, и женщины стали мечтать о «попе как у Ким».

Кира Найтли

Следующая наша героиня пышными формами похвастаться не может, да и не хочет. Кира во многих интервью подчеркивала, что обладает нулевым размером груди, и часто возмущалась, когда фотографы приукрашивали ее достоинства. Так, в рекламной кампании к фильму «Король Артур» у звезды внезапно «нарисовался» третий размер бюста. Актриса была в бешенстве и в знак протеста снялась топлес для журнала Intreview. Фотосессия вышла очень смелой. На снимках девушка показала грудь без ретуши, не прикрывая ее руками. Стоит ли упоминать, что номер раскупили как горячие пирожки.

Перис Хилтон

На многих фото Перис смотрит на нас с хитрым прищуром. «Какая кокетка», — подумаете вы. Все намного прозаичнее: оказывается, Хилтон страдает синдромом «ленивого глаза». У «блондинки в шоколаде» заметно нависает левое веко. Стараясь сделать свой недостаток менее заметным, девушка подобрала удачную позу для съемок. Она встает боком и томно улыбается фотографам. Этот ракурс и стал ее визитной карточкой.

Сара Джессика Паркер