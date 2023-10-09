Что будет с ногтями, если не снять гель-лак вовремя
Салонный маникюр с применением гель-лака — популярная процедура для ухода за ногтями. Он позволяет сохранить красоту и ухоженность ногтей на длительный срок. Однако он требует своевременного ухода и снятия. Что произойдет с вашими ногтями, если вы не снимете гель-лак вовремя, расскажет "Рамблер".
Разрушение и отслоение ногтевой пластины
Гель-лак обычно наносится поверх натуральных ногтей, и если не убрать его вовремя, он начинает отслаиваться и ослаблять ногти. Это может привести к тонким, ломким и жестким ногтям, что делает их более восприимчивыми к повреждениям. Также длительное ношение гель-лака без перерыва и ухода может вызвать отслоение ногтей от ногтевой почки. Это болезненное состояние, которое требует медицинского вмешательства. В худшем случае, ногти могут полностью отслоиться.
Инфекции и грибок
Если гель-лак начинает отслаиваться от ногтей, между ним и ногтем образуется пустое пространство, которое может стать убежищем для бактерий и грибков. Это может вызвать инфекции и грибковые заболевания ногтей. Признаками таких проблем могут быть покраснение, зуд, воспаление и изменение цвета ногтей.
Цветовые изменения и утрата блеска
Гель-лак содержит пигменты, которые могут окрашивать ногти. Если гель-лак останется на ногтях слишком долго, это может вызвать изменение цвета натуральных ногтей. Это особенно заметно, если использовалось темное или яркое покрытие. Также гель-лак придает ногтям яркий блеск и красоту. Однако при долгом ношении покрытия и его несвоевременном снятии ногти могут потерять свой природный, естественный блеск. В результате велик риск, что ваши ногти станут матовыми и тусклыми.