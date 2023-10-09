Что будет с ногтями, если не снять гель-лак вовремя

Салонный маникюр с применением гель-лака — популярная процедура для ухода за ногтями. Он позволяет сохранить красоту и ухоженность ногтей на длительный срок. Однако он требует своевременного ухода и снятия. Что произойдет с вашими ногтями, если вы не снимете гель-лак вовремя, расскажет "Рамблер".

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Разрушение и отслоение ногтевой пластины

Гель-лак обычно наносится поверх натуральных ногтей, и если не убрать его вовремя, он начинает отслаиваться и ослаблять ногти. Это может привести к тонким, ломким и жестким ногтям, что делает их более восприимчивыми к повреждениям. Также длительное ношение гель-лака без перерыва и ухода может вызвать отслоение ногтей от ногтевой почки. Это болезненное состояние, которое требует медицинского вмешательства. В худшем случае, ногти могут полностью отслоиться.

Инфекции и грибок

Если гель-лак начинает отслаиваться от ногтей, между ним и ногтем образуется пустое пространство, которое может стать убежищем для бактерий и грибков. Это может вызвать инфекции и грибковые заболевания ногтей. Признаками таких проблем могут быть покраснение, зуд, воспаление и изменение цвета ногтей.

Цветовые изменения и утрата блеска